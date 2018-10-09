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Общество

Псковичей информируют, для каких категорий работников возраст выхода на пенсию не изменится

15.10.2018 20:29|ПсковКомментариев: 7

Отделение ПФР по Псковской области информирует, для каких категорий работников возраст выхода на пенсию не изменится. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, принятый закон об изменениях в пенсионном законодательстве направлен на обеспечение устойчивого роста страховых пенсий и высокого уровня их индексации. Он предусматривает поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости.

В то же время закон не предусматривает повышение пенсионного возраста для следующих категорий граждан:

  1. для граждан, работающих на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда, в пользу которых работодатель осуществляет уплату страховых взносов по соответствующим тарифам, устанавливаемых по результатам специальной оценки условий труда, а именно:

  • на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах (мужчины и женщины);
  • в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих локомотивных бригад и работников, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей грузовых автомобилей в технологическом процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных карьерах (мужчины и женщины);
  • в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью (женщины);
  • в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно на полевых геолого-разведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах (мужчины и женщины);
  • в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности (мужчины и женщины), за исключением портовых судов, постоянно работающих в акватории порта, служебно-вспомогательных и разъездных судов, судов пригородного и внутригородского сообщения, а также на работах по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции на промысле (мужчины и женщины);
  • на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников (мужчины и женщины);
  • в летном составе гражданской авиации, на работах по управлению полетами воздушных судов гражданской авиации, а также в инженерно-техническом составе на работах по обслуживанию воздушных судов гражданской авиации (мужчины и женщины);
  • на работах с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы (мужчины и женщины);
  • трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях экономики, а также в качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин (женщины);
  • рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве, вкл. обслуживание механизмов и оборудования (мужчины и женщины);
  • водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах (мужчины и женщины);
  • спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах и формированиях (мужчины и женщины).

  1. для лиц, пенсия которым назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья, а именно:

  • женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет;
  • одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет (мужчины и женщины);
  • опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся опекунами инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет (мужчины и женщины);
  • женщинам, родившим двух и более детей, если они имеют необходимый страховой стаж работы в районах Крайнего Севера либо в приравненных к ним местностях;
  • инвалидам вследствие военной травмы (мужчины и женщины);
  • инвалидам по зрению, имеющим I группу инвалидности (мужчины и женщины);
  • гражданам, больным гипофизарным нанизмом (лилипутам), и диспропорциональным карликам (мужчины и женщины);
  • постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проработавшим в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков (мужчины и женщины).

  1. для граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, в том числе вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

  2. для лиц, проработавших в летно-испытательном составе, непосредственно занятым в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники (мужчины и женщины).

Теги: #пфр #пенсионный фонд #пенсионеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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