До +22 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 10 сентября

Облачная ночью с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 10 сентября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью и днем пройдут кратковременный дожди, местами ливни, по юго-востоку области без существенных осадков. В отдельных районах гроза. Ветер будет дуть умеренный западных направлений, а также юго-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывы ветра могут достигать до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью прогнозируется от +12 до +17 градусов, днем воздух прогреется от +17 до +22 градусов.

В Пскове пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью будет от +13 до +15 градусов, днем — от +17 до +19 градусов.

Атмосферное давление низкое.