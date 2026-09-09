Зачем нужно социальное проектирование, ответила Олеся Назарой 

Современные школьники обладают высоким потенциалом и способны брать на себя ответственность за развитие региона, если взрослые дадут им возможность активно включаться в управленческие процессы. Об этом заявила директор центра «Приоритет» и спикер проекта «Акселератор молодёжного актива "Самоуправление 60"» Олеся Назарой в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Гостья студии отметила, что новый проект продолжает успешную практику, которую команда ранее апробировала в Пскове. Теперь организаторы выезжают в районы для живого общения, поскольку очный формат дает максимальный эффект в работе с молодежью.

Олеся Назарой уверена, что занятия помогут воспитать в подростках чувство ответственности.

«Я буду говорить с ребятами о лидерстве, которое очень близко к тематике руководства. Пора взращивать в нашей молодёжи чувство хозяина, потому что ответственность за свою жизнь и за свой регион возникает там, где я понимаю, что это моя улица, это мой дом», — подчеркнула она.

Спикер проекта также опровергла распространенное мнение об инфантильности молодого поколения. «У нас прекрасная молодёжь в том плане, что они лучше и умнее нас. Это сто процентов. Просто надо отойти в сторону и дать им возможность более активно включиться в процессы, которые вокруг них происходят», — заявила Олеся Назарой.

Для достижения этой цели тренеры будут использовать специальные методики. «Мы направим все силы на то, чтобы ребята попадали в нестандартные ситуации и находили решения, думая, как выйти из такого положения без участия взрослых», — разъяснила спикер проекта.