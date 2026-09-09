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Треш-блогер из Великих Лук станет фигурантом уголовного дела из-за пропаганды насилия

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о насилии в молодой великолукской семье, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве. 

Скриншот из канала блогера

В эфире передачи на федеральном телеканале обсуждалось противоправное поведение блогера из города Великие Луки в отношении членов своей семьи. Сообщалось, что мужчина систематически применяет физическое и психологическое насилие в отношении супруги в присутствии малолетнего ребенка, записывает происходящее на видео и распространяет его в своих каналах в социальных сетях, пропагандируя деструктивное поведение.

По данному факту следственными органами СК России по Псковской области проводится доследственная проверка.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Псковской области Петру Крупене возбудить по данному факту уголовное дело, представить доклад по доводам передачи и установленным обстоятельствам, а также о мерах, принятых после ранее данного поручения. 

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