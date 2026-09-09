Специалисты кадровой политики из Псковской области могут отправиться на форум «ТехнологИИ»

Федеральный форум «ТехнологИИ 2027», посвященный применению технологий искусственного интеллекта в кадровой политике и на рынке труда, состоится в мае 2027 года в Москве в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня». Как сообщили в правительстве Псковской области, компании могут принять участие в качестве партнеров форума, направить спикера в деловую программу, развернуть стенд в зоне работодателей или провести собственный практикум.

Форум отвечает задачам Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, утвержденной указом президента РФ. В деловой программе — пленарная сессия с участием представителей органов государственной власти, работодателей и образовательных организаций, отраслевые панельные дискуссии о применении ИИ в подборе и оценке персонала, практикумы и работа зоны работодателей. К участию приглашаются руководители и специалисты кадровых служб, представители компаний, внедряющих ИИ в производственные и управленческие процессы, образовательных и научных организаций, а также студенты и школьники старших классов.

Условия участия размещены на странице, заявки принимаются по адресу info@vozrozh.ru с пометкой «ТехнологИИ 2027».

Прием заявок от спикеров открыт до 20 апреля 2027 года. Приоритет отдается выступлениям, основанным на практике организации: как применяется ИИ в отборе кандидатов, какие компетенции требуются от соискателей, как выстроена работа с данными и автоматизированными системами.

Предварительная регистрация участников открыта на сайте федерального проекта и продлится до 26 мая 2027 года. Участие бесплатное.

Организатор — АНО «Сигнум» (Центр «Возрождение»), мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Карьерная мастерская».

Федеральный проект «Карьерная мастерская» реализуется при поддержке ведущих образовательных и государственных институтов. Проект направлен на раннюю профориентацию школьников и студентов, организацию профильных практик и формирование современных компетенций, востребованных на рынке труда.