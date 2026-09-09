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Псковская область заключила соглашение о сотрудничестве с управлением делами президента

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Соглашение о сотрудничестве и партнерстве заключено между правительством Псковской области и управлением делами президента Российской Федерации. Торжественная церемония подписания, в которой приняли участие губернатор Михаил Ведерников и заместитель управляющего делами президента Ольга Лякина, прошла во вторник, 8 сентября, на площадке представительства правительства Псковской области при правительстве РФ. 

Фотографии пресс-службы правительства Псковской области

«С управлением делами президента Российской Федерации мы давно сотрудничаем, и у коллег есть, действительно, серьезные системные наработки. Мы объединяем усилия в таких критически важных сферах, как связь и информационная безопасность. Совместная разработка программных продуктов и проектирование ИТ-инфраструктуры поможет создать максимально защищенную и эффективную цифровую среду как для органов управления, так и для жителей нашего региона», — подчеркнул губернатор Михаил Ведерников.

Стороны договорились о сотрудничестве в сфере инноваций, информационной безопасности и высоких технологий. Соглашение определяет направления совместной деятельности в области информационно-коммуникационных технологий, повышения уровня информационной безопасности и устойчивости систем связи, сервисов аналитики данных, сервисов искусственного интеллекта для решения задач региона.

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