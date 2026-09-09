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В Псковской области стартовал механизм самозапрета на азартные игры

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Жители Псковской области с 1 сентября 2026 года получили возможность добровольно ограничить свое участие в азартных играх. Соответствующий федеральный закон вступил в силу, предоставив гражданам инструмент защиты от игровой зависимости. Подать заявление о самозапрете можно в любом отделе МФЦ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона. 

Фотографии МФЦ Псковской области

Механизм распространяется на все легальные формы азартных игр: казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы и тотализаторы. Внесение сведений о гражданине в специальный перечень блокирует для него возможность делать ставки, получать фишки и заключать соглашения о выигрыше, а также исключает направление рекламы азартных игр.

Для подачи заявления в МФЦ необходим паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Иностранным гражданам потребуется нотариально заверенный перевод паспорта. Также потребуется знать номер ИНН (наличие документа не обязательно) и предоставить реквизиты банковского счета для возможного возврата средств с игрового счета или невыплаченного выигрыша.

Услуга предоставляется бесплатно. Самозапрет вносится в реестр в течение 12 часов с момента подачи заявления. Установленный запрет действует не менее 12 месяцев и не может быть снят досрочно по собственному желанию. Важно отметить, что самозапрет не распространяется на лотереи.

В правительстве напомнили, что в МФЦ также доступны услуги по самозапрету на сделки с недвижимостью, кредиты и оформление SIM-карт. По данным Минэкономразвития, уже в первую неделю действия нового механизма более 700 россиян оформили самозапрет на азартные игры через МФЦ по всей стране.

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