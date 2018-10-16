Общество

Официальный сайт Ганзы-2019 не найти без посторонней помощи, возмутился Михаил Ведерников

Официальный сайт Ганзы-2019 не найти без посторонней помощи. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявил на заседании оргкомитета по подготовке и проведению Международных Ганзейских дней в Пскове губернатор Михаил Ведерников.

По его словам, Ганзейские дни не за горами, соответствующее объявление уже появилось на официальном сайте Международных ганзейских дней Нового времени, а ссылки на псковский ганзейский сайт там нет, поэтому просто так, без посторонней помощи, его не найти. «Это нехороший и важный сигнал. На сайте города, да и области, множество ссылок, а на сайт Ганзы ссылок нет», - подчеркнул губернатор и поручил ответственным лицам устранить этот недочет в течение двух дней.

Также он призвал сохранить ганзейский сайт в работоспособном состоянии и по окончании Ганзейских дней - по такому пути идут многие города, которые принимали это мероприятие.