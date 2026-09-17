Старшеклассников псковской гимназии №29 посвятили в кадеты

Торжественная церемония посвящения в кадеты учащихся старших классов гимназии №29 состоялась в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».
Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»
В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, глава города Пскова Борис Елкин, а также начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин.
Обращаясь к собравшимся, Александр Козловский подчеркнул особый статус и миссию кадетского движения.
Депутат пожелал ребятам, чтобы это событие запомнилось им надолго, а годы учебы были использованы для получения прочных знаний и обретения верных друзей, которые останутся рядом не только в школьные годы, но и во взрослой жизни.
В реготделении напомнили, что в гимназии №29 города Пскова успешно функционируют кадетские классы пожарно-спасательной направленности. Посвящение в кадеты является важной ежегодной традицией, которая не только дисциплинирует школьников, но и формирует у них основы патриотического воспитания, готовность к службе и уважение к истории родного края.
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