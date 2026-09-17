Старшеклассников псковской гимназии №29 посвятили в кадеты

Торжественная церемония посвящения в кадеты учащихся старших классов гимназии №29 состоялась в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, глава города Пскова Борис Елкин, а также начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин.

Обращаясь к собравшимся, Александр Козловский подчеркнул особый статус и миссию кадетского движения.

«Кадет — это не просто красивое слово. В первую очередь звание кадета — это ответственность. Ответственное отношение к учёбе и окружающим, неравнодушие к своим товарищам. Это любовь к своей малой родине, к Псковскому краю, и патриотическое отношение к нашей большой, великой России», — отметил парламентарий.

Депутат пожелал ребятам, чтобы это событие запомнилось им надолго, а годы учебы были использованы для получения прочных знаний и обретения верных друзей, которые останутся рядом не только в школьные годы, но и во взрослой жизни.

«Педагогам я хочу пожелать, чтобы ученики радовали вас своими оценками и успехами. А родителям — терпения и здоровья. Знайте, что ваши дети вас любят и всегда надеются на вашу поддержку», — добавил Александр Козловский, поздравив всех присутствующих с праздником и выразив уверенность, что ребята с честью пронесут звание кадета через все годы обучения.

В реготделении напомнили, что в гимназии №29 города Пскова успешно функционируют кадетские классы пожарно-спасательной направленности. Посвящение в кадеты является важной ежегодной традицией, которая не только дисциплинирует школьников, но и формирует у них основы патриотического воспитания, готовность к службе и уважение к истории родного края.