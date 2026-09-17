Доцент ВЛГАФК Леонид Кошкарев скончался на 79-м году жизни

Доцент кафедры теории и методики лыжного спорта Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Леонид Кошкарев скончался 15 сентября на 79-м году жизни, сообщили Псковской Ленте Новостей в академии.

Фото: ВЛГАФК

Леонид Кошкарев родился 28 июня 1948 года в д. Дубовое Немского района Кировской области, 1967-1970 гг. проходил срочную службу в рядах ВМФ. В 1970 г. поступил на учебу в государственный орд. Ленина и орд. Красного Знамени институт физической культуры им. П. Ф. Лесгафта, специальность - физическая культура и спорт, закончил вуз в 1974 г. В период с 1977 по 1980 гг. обучался в аспирантуре Ленинградского государственного научно- исследовательского института физической культуры. Защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук.

Работал в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта с 1974 года в должности преподавателя, с 1981 года в должности старшего преподавателя, с 1991 года в должности доцента, с 1999-2009, заведующий кафедрой естественно-научных дисциплин.

Леонид Кошкарев проводил большую учебную и учебно-методическую работу в соответствии с учебной нагрузкой и должностными обязанностями, рассказали в учебном заведении. Совершенствовал формы и методы организации учебного процесса, является автором и соавтором учебных пособий «Социология физической культуры и спорта», «Спортивная метрология», допущенных учебно-методическим объединением высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в области физической культуры в качестве учебных пособий.

Проводил научно-исследовательскую работу, участвовал в научно-практических конференциях. Является автором более 35 научных работ, опубликованных в различных изданиях. Под его непосредственным руководством осуществлялась научно-исследовательская работа обучающихся.

Студенты, подготовленные Леонидом Кошкаревым, выступали на конференциях различного уровня, занимали призовые места. Сам преподаватель принимал деятельное участие в организации и судействе спортивных соревнований по лыжным гонкам, различного ранга, проводимых академией, городом, областью и в фестивалях студентов ВЛГАФК по физической подготовленности «Физическое совершенство».

Леонид Кошкарев проработал в ВЛГАФК в общей сложности более 50 лет и, по сообщениям академии, за данный период проявил себя как изобретательный, трудолюбивый, спокойный и старательный сотрудник, умеющий решать возникающие проблемы как самостоятельно, так и командной работе.

«Леонид Тимофеевич имел авторитет среди коллег, пользовался заслуженным уважением среди студентов. Его трудовой путь отмечен многочисленными благодарностями, в 2010 году он был награжден почетной грамотой президиума Псковского областного совета профсоюзов, благодарностью Министра спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, грамотой к памятной медали «XXII» Олимпийские игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи. Награжден знаком Отличник физической культуры и спорта администрацией Псковской области, в 2010 году присвоено звание ветеран труда. Коллектив ВЛГАФК скорбит о безвременной кончине Леонида Тимофеевича Кошкарева и выражает глубокие соболезнования родным и близким. Память о Леониде Тимофеевиче Кошкареве навсегда сохранится в наших сердцах», - отметили в академии.

Прощание состоится 18 сентября в 11:00 в Свято-Вознесенском кафедральном соборе в Великих Луках.