Псковские кадеты приняли участие в закладке капсулы времени, которую откроют на 100-летие победы в Великой Отечественной войне

Кадеты 10 «А» класса школы №2 — курсанты центра «Воин» — стали частью исторического события, приняв участие в торжественной закладке капсулы времени с обращением ветерана Великой Отечественной войны, мичмана ТОФ Василия Маскальенова 1927 года рождения в День воинской славы России. Об этом представители школы сообщили в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Школа №2 / «ВКонтакте»

Как отметили участники мероприятия, послание займет почетное место в Музее Армии и Флота. Открыть его предстоит 9 мая 2045 года, когда в России будут отмечать вековой юбилей Великой Победы.