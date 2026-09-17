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Псковские кадеты приняли участие в закладке капсулы времени, которую откроют на 100-летие победы в Великой Отечественной войне

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Кадеты 10 «А» класса школы №2 — курсанты центра «Воин» — стали частью исторического события, приняв участие в торжественной закладке капсулы времени с обращением ветерана Великой Отечественной войны, мичмана ТОФ Василия Маскальенова 1927 года рождения в День воинской славы России. Об этом представители школы сообщили в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Школа №2 / «ВКонтакте»

Как отметили участники мероприятия, послание займет почетное место в Музее Армии и Флота. Открыть его предстоит 9 мая 2045 года, когда в России будут отмечать вековой юбилей Великой Победы.

 
«Символично, что церемония прошла в день победы эскадры адмирала Федора Ушакова у мыса Тендра. Для десятиклассников это стало уроком живой истории: услышать голос поколения победителей от первого лица и осознать свою ответственность за сохранение этой памяти для потомков», — заключили участники закладки капсулы времени.
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