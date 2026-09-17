 
Общество

Закрытие почты и местного клуба обсудили на встрече с жителями в Куньинском округе

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Закрытие почтового отделения, местного клуба, отсутствие зубного врача и продажи медикаментов обсудил с жителями Куньинского муниципального округа депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов в ходе рабочей поездки. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Андрей Козлов / «ВКонтакте»

Вместе с главой округа Олегом Лебедевым он провел встречи с жителями, чтобы из первых уст услышать о проблемах, которые волнуют людей на местах, и совместно найти пути их решения.

Разговор в селе Усмынь получился детальным и острым, заметил депутат. Вопросов у людей накопилось немало. Из системных проблем — закрытие почтового отделения, отсутствие продажи медикаментов, закрытый местный клуб и отсутствие зубного врача. Есть и насущные бытовые темы, напрямую влияющие на безопасность каждый день: необходимость обустройства дополнительной автобусной остановки и снос аварийных деревьев.

В деревне Долговица провели сразу две встречи. Местная повестка также требует решений. Среди ключевых проблем: снова прозвучал вопрос закрытия отделения почты, необходима вырубка кустарника вдоль региональной автодороги Кунья — Кресты для обеспечения нормальной видимости; жители обратились с просьбой привести в порядок кладбище в деревне Затурщина.

«Радует желание и готовность людей создать ТОС, чтобы активнее развивать свои населенные пункты», — подчеркнул Андрей Козлов. 

В Наумово зафиксировали самый большой блок коммунальных и инфраструктурных обращений. У жителей накопилось много вопросов: в многоквартирном доме уже два месяца не могут починить канализацию, до сих пор полностью не восстановлено водоснабжение, не горит уличный фонарь, а управляющая компания бездействует.

 

Кроме того, в Наумово люди ждут реализации уже выигранных проектов, ремонта котельной и газификации — прозвучал вопрос о конкретных сроках прихода природного газа. Также на повестке: недостаточное автобусное и железнодорожное сообщение, отсутствие зубного врача, самовыгул домашних животных и просьба направлять квитанции за аренду на бумаге, а не только на Госуслугах. Отдельно жители обратились направить в деревню сотрудников ГИБДД, так как транзитный транспорт здесь массово превышает скорость.

«Где-то озвученные вопросы можно решить быстро на уровне муниципалитета, а где-то потребуется время и подключение региональных властей, федеральных структур или конкретных ведомств. Но главное — каждый вопрос услышан, зафиксирован и взят в работу», — резюмировал депутат. 
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Пресс-портреты

Козлов Андрей Григорьевич

Козлов Андрей Григорьевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

Лебедев Олег Николаевич

Лебедев Олег Николаевич

Глава Куньинского муниципального округа.

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