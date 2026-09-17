ЦИК предупредила о фейковых рассылках о прекращении подготовки к выборам

Главам регионов и руководителям дипломатических представительств и консульских учреждений рассылают фейковые письма якобы от имени председателя Центральной избирательной комиссии России с требованием прекратить подготовку к голосованию, сообщили представители ЦИК России в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Центральная избирательная комиссия России / Мах

«Это провокация с целью запугивания избирателей и организаторов выборов», — прокомментировали в ЦИК.

Подготовка к голосованию организована в штатном режиме.

18-20 сентября жители Псковской области выбирают депутатов Государственной Думы IX созыва и Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва. Также состоятся три муниципальные избирательные кампании: дополнительные выборы депутата Собрания депутатов первого созыва по одномандатному избирательному округу в Невельском, Новоржевском и в Псковском муниципальных округах.