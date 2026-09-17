Псковский облпотребсоюз отмечает годовщину со дня своего основания в сентябре, в честь чего сегодня, 17 сентября, прошла встреча студентов и преподавателей Псковского кооперативного техникума, а также представителей Псковского областного союза потребительских обществ с депутатом Государственной Думы РФ, секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» Александром Козловский. Об этом парламентарий сообщил в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Александр Козловский / Мах

«Это организация с большой историей, за которой прежде всего стоят люди: специалисты, ветераны отрасли, преподаватели, те, кто сегодня передаёт свой опыт молодому поколению», — отметил депутат.

Александр Козловский начал встречу со слов благодарности тем, кто много лет добросовестно трудится, сохраняет традиции потребительской кооперации и помогает готовить новые кадры для региона.

В рамках встречи были отмечены сотрудники техникума и облпотребсоюза. А дальше все участники мероприятия перешли к открытому разговору. Говорили о том, что волнует сегодня и студентов, и старшее поколение: о здравоохранении, развитии городской среды и территорий, социальной сфере, перспективах для молодежи. «Без длинных докладов — в формате вопросов и ответов. Именно такие встречи я ценю особенно: когда можно напрямую услышать людей и спокойно обсудить самые разные темы», — добавил парламентарий.