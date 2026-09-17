Председатель и вице-спикер Заксобрания Псковской области привились от гриппа

Спикер Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов и вице-спикер Игорь Дитрих сделали прививки от гриппа и призвали жителей региона последовать их примеру. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Заксобрании.

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Александр Котов рассказал, что проходит вакцинацию ежегодно. «Прививаюсь каждый год, – поделился он. – Прежде всего, от гриппа, потому что считаю: если есть возможность предотвратить тяжёлые последствия болезни, лучше сделать это своевременно».

Игорь Дитрих также поддержал такую ежегодную практику. «Всем рекомендую! Прививайтесь сами, прививайте своих родителей, прививайте своих детей и внуков – и будьте здоровы!» - посоветовал вице-спикер.

Депутаты сделали прививки, чтобы встретить сезон простуд во всеоружии и подать личный пример жителям Псковского региона.

Напомним, прививочная кампания в Псковской области уже стартовала. Регион получил 66 640 доз вакцин «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри».