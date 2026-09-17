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Как распознать состояние хронической усталости, рассказали в Невельской МБ

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Чувствуете себя разбитым даже после выходных и долгого сна? Это может быть не просто усталость, а астения — состояние хронической усталости, с которым человек может жить годами. Как помочь себе и справиться с хронической усталостью, рассказали в Невельской межрайонной больнице.

Изображение сгенерировано нейросетью

В больнице подчеркивают: упадок сил далеко не всегда связан только с недосыпом или загруженностью на работе. Нередко за этим скрываются другие проблемы со здоровьем, которые требуют внимания специалистов – анемия (нехватка железа), сбои в работе щитовидной железы, дефицит витамина D или перенесённые инфекции.

Тревожными сигналами могут стать и раздражительность от любого звука, проблемы с концентрацией, нарушения сна и чувство разбитости по утрам.

Как помочь себе?

Необходимо наладить режим сна, добавить ежедневные прогулки на свежем воздухе, сбалансировать питание и устроить себе цифровой детокс.

Если состояние апатии и слабости не проходит больше 2-4 недель, не надо заниматься самолечением, необходимо обязательно обратится к терапевту, и врач назначит нужные анализы и поможет найти причину.

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