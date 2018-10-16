Общество

В Полистовском заповеднике посчитают бобров

17 октября в Полистовском заповеднике обсудили учеты бобра, запланированные на 2019 год. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заповеднике, в ходе учетов будет проведен подсчет поселений бобров, определено количество особей и их территориальное размещение в пределах заповедника и охранной зоны.

В совещании приняли участие сотрудники отдела охраны, научного отдела и доктор биологических наук, зоолог из ВГСХА Николай Кораблев. Ранее Николай Кораблев занимался организацией учетов бобра в Центрально-Лесном биосферном заповеднике. На совещании он рассказал о биологии бобра, методах проведения учетов и ожидаемых результатах.

В Полистовском заповеднике предполагается применить статистический метод учетов. В местах наиболее вероятного расселения бобра – вблизи рек, ручьёв, каналов – прокладываются учетные маршруты. Здесь фиксируют координаты жилых бобровых поселений (нор и хат), действующих плотин, погрызов на деревьях, вылазов, мест заготовки корма, свежих следов. Границы поселений определяются по нейтральному участку протяженностью не менее 200 м, где отсутствуют бобровые сооружения, вылазы, тропы, погрызы. Для определения численности бобра количество поселений умножают на 4 (среднее число особей в поселении).

Собранная информация будет обработана с применением ГИС-программ и нанесена на карту заповедника и охранной зоны. В результате планируется получить общую картину расселения бобра в Полистовье.

Оптимальное время проведения учетных работ: октябрь - первая декада ноября, конец апреля - первая декада мая. Этой осенью в Полистовском заповеднике пройдет тренировочный выход для подготовки к более масштабным работам в 2019 году.