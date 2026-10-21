Послевкусие после медиафорума-2026

Мы неоднократно отмечали, что поддерживаем инициативу главы региона о проведении профессионального журналистского форума, который должен был обеспечить как внутрицеховую дискуссию, так и коммуникацию с органами власти разных уровней. Когда проект стартовал в 2018 году, казалось, что псковские СМИ получили свежий импульс к развитию. Приезжали топовые федеральные медиаперсоны, небанальные спикеры презентовали интересные региональные практики. Да и псковские журналисты, включая оппозиционные ресурсы, активно участвовали, обсуждали между собой и вели диалог с представителями власти. На площадках все участники форума горячо спорили о методах и тенденциях современных медиа, о влиянии политики «закручивания гаек» на журналистское сообщество и свободу слова...
С тех пор, конечно, мир сильно изменился, в том числе и медиакартина Псковской области. Понятно, что многое сегодня уже не актуально, даже не политкорректно — темы 2018-го не в мейнстриме 2026-го. Возможно, поэтому медиатусовка-2026 бесконечно далека от первых псковских медиафорумов.
Главная проблема в том, что медиафорум постепенно из профессиональной площадки, где обмениваются опытом и знаниями представители журналистского сообщества, превратился в откровенно пропагандистское мероприятие для региональных и местных чиновников. На самом деле, ничего страшного тут нет: пропаганда власти нужна, всё же страна в непростой геополитической ситуации, образно говоря, «в кольце врагов», против нас идет война, в том числе информационная. Но для этого существуют Первый и Второй каналы российского телевидения, где «глубинному народу» объясняют, что мы живем припеваючи, а на загнивающем Западе, который против нас возбудился, скоро все вымрут от голода, холода и мигрантов. Для региональных элит и воспитания патриотически подкованной молодежи существуют тысячи различных площадок по всей России, где распространение подобного нарратива поставлено на более профессиональную основу. У нас же приезжают не первый год одни и те же спикеры, ну или их клоны (слабо различимы), говорят примерно один и тот же набор банальностей для всё той же аудитории.
Для реальных СМИ на форуме, увы, полезного было немного. Если отбросить дежурный политес, надо признать, что столичные спикеры живут в иной реальности, многие их прекраснодушные идеи вызывали у местной публики удивление и плохо скрываемую иронию.
Как, например, такой рецепт успеха:
Здравствуйте, Капитан Очевидность! Мы в провинции уже лет 10 в таком режиме работаем.
Секция про искусственный интеллект в медиа, к сожалению, не состоялась — возможно, было бы интересно.
А вот секция про мессенджер Мах прошла в форме лекции. Спикер начала так:
Возможно, это была ирония, но это неточно. Публика вела себя соответствующе — лекцию прослушали, вопросов не задавали. Попытка лектора пообщаться с аудиторией не вызвала энтузиазма и быстро зашла в тупик.
Вообще, спикеры, пытаясь просветить провинциалов, жгли, не стесняясь. Вот, для примера:
Главное, пожалуй, — ощущение мероприятия для галочки. Форум интересен, когда есть дискуссия профессионалов, критические высказывания. А не сонная полудрема в зале, где многие красноречиво поглядывают на часы.
Многие, скорее всего, сегодня и не вспомнят, что там говорили спикеры. Пришли, посидели, разошлись. Форум — отдельно, жизнь — отдельно. Это ощущение не покидает последние два года.
Редакция ПЛН
Фотографии Вероники Витковской