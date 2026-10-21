Послевкусие после медиафорума-2026

Мы неоднократно отмечали, что поддерживаем инициативу главы региона о проведении профессионального журналистского форума, который должен был обеспечить как внутрицеховую дискуссию, так и коммуникацию с органами власти разных уровней. Когда проект стартовал в 2018 году, казалось, что псковские СМИ получили свежий импульс к развитию. Приезжали топовые федеральные медиаперсоны, небанальные спикеры презентовали интересные региональные практики. Да и псковские журналисты, включая оппозиционные ресурсы, активно участвовали, обсуждали между собой и вели диалог с представителями власти. На площадках все участники форума горячо спорили о методах и тенденциях современных медиа, о влиянии политики «закручивания гаек» на журналистское сообщество и свободу слова...

С тех пор, конечно, мир сильно изменился, в том числе и медиакартина Псковской области. Понятно, что многое сегодня уже не актуально, даже не политкорректно — темы 2018-го не в мейнстриме 2026-го. Возможно, поэтому медиатусовка-2026 бесконечно далека от первых псковских медиафорумов.

Главная проблема в том, что медиафорум постепенно из профессиональной площадки, где обмениваются опытом и знаниями представители журналистского сообщества, превратился в откровенно пропагандистское мероприятие для региональных и местных чиновников. На самом деле, ничего страшного тут нет: пропаганда власти нужна, всё же страна в непростой геополитической ситуации, образно говоря, «в кольце врагов», против нас идет война, в том числе информационная. Но для этого существуют Первый и Второй каналы российского телевидения, где «глубинному народу» объясняют, что мы живем припеваючи, а на загнивающем Западе, который против нас возбудился, скоро все вымрут от голода, холода и мигрантов. Для региональных элит и воспитания патриотически подкованной молодежи существуют тысячи различных площадок по всей России, где распространение подобного нарратива поставлено на более профессиональную основу. У нас же приезжают не первый год одни и те же спикеры, ну или их клоны (слабо различимы), говорят примерно один и тот же набор банальностей для всё той же аудитории.

Произошла явная подмена понятий. Назвались международным медиафорумом, а по факту — пропагандистская загрузка в формате политинформации для собранных «из-под палки» местных чиновников, глав муниципалитетов и депутатов, которые сидят, зевают и тупят в свои телефоны. Первое, что бросается в глаза при входе в зал, — на медиафоруме почти нет региональных журналистов (помимо госхолдинга с остатками районных газет), возникает вопрос: «Для кого медиафорум?»

Для реальных СМИ на форуме, увы, полезного было немного. Если отбросить дежурный политес, надо признать, что столичные спикеры живут в иной реальности, многие их прекраснодушные идеи вызывали у местной публики удивление и плохо скрываемую иронию.

Как, например, такой рецепт успеха:

«Корреспонденты должны быть универсалами. Помимо выездов, они могут делать лонгриды, писать в социальные сети, вести различные программы».

Здравствуйте, Капитан Очевидность! Мы в провинции уже лет 10 в таком режиме работаем.

Секция про искусственный интеллект в медиа, к сожалению, не состоялась — возможно, было бы интересно.

А вот секция про мессенджер Мах прошла в форме лекции. Спикер начала так:

«Меня заставили вам лекцию прочитать, вас заставили прийти и посидеть...».

Возможно, это была ирония, но это неточно. Публика вела себя соответствующе — лекцию прослушали, вопросов не задавали. Попытка лектора пообщаться с аудиторией не вызвала энтузиазма и быстро зашла в тупик.

Вообще, спикеры, пытаясь просветить провинциалов, жгли, не стесняясь. Вот, для примера:

«Самый востребованный продукт — сказки. В работе надо использовать короткие сказки. Читайте сказки, играйте в интеллектуальные игры, выключите интернет, и будет у вас грибная похлебка».

Главное, пожалуй, — ощущение мероприятия для галочки. Форум интересен, когда есть дискуссия профессионалов, критические высказывания. А не сонная полудрема в зале, где многие красноречиво поглядывают на часы.

Многие, скорее всего, сегодня и не вспомнят, что там говорили спикеры. Пришли, посидели, разошлись. Форум — отдельно, жизнь — отдельно. Это ощущение не покидает последние два года.

Мы это всё не ради пустой критики. Спасибо, что пригласили. На наш, как участников псковской медиаполяны, взгляд, пришло время серьезной трансформации медиафорума, возвращения его к истокам, когда проектом занимались профессионалы, делали это компетентно, серьезно и, главное, — для реальных участников медиапроцесса, а не ради отчетности.

Редакция ПЛН

Фотографии Вероники Витковской