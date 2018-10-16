Общество

Ушла из жизни псковская поэтесса Татьяна Гореликова

Ушла из жизни псковская поэтесса Татьяна Гореликова. Об этом сообщил на Псковском литературном портале председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин.

Это произошло сегодня, 20 октября. «Еще одна невосполнимая утрата! Ушла из жизни Татьяна Гореликова – обаятельная, красивая, молодая и безмерно талантливая.

Своим художественным словом она привнесла в мир столько добра и света, что хватило бы на целую академию поэзии. Она неутомимо трудилась на литературном поприще, и слову ее внимали тысячи читателей. Она была верным другом, откликавшемся на любую человеческую боль и беду. Спешила на помощь, поддерживала, утешала. Она могла бы сделать мир еще лучше, но Господь забрал ее в селения праведных… Почему так безмерно рано? Болит сердце, разум ищет ответа… Но ин суд человеческий и ин суд Божий. Каждый из нас уходит в путь всея земли в свое, положенное ему, время. Увы, таков закон бытия!», - отметил Игорь Смолькин.

От имени писателей Псковщины он выразил соболезнования родным и близким усопшей.

Отпевание Татьяны Гореликовой состоится 22 октября в 13.00 в церкви Богоявления Господня (г. Псков ул. Герцена, 7).

Татьяна Викторовна Гореликова - поэт, член Союза писателей России. Родилась 4 января 1958 года в м. Киверево Псковской области. С 1960 года жила в Пскове. По профессии – полиграфист; работала в Псковской областной типографии. Автор семи книг стихов, публиковалась в сборниках и альманахах. Лауреат конкурса поэзии И.Н. Григорьева; дипломант конкурса «Духовный витязь России». Песни на стихи Татьяны Гореликовой исполняются солистами и ведущими хоровыми коллективами.