Заслуженный строитель РФ, бывший управляющий трестом №52 Анатолий Смирнов скончался на 78 году жизни после продолжительной болезни, сообщили в Саморегулируемой организации – Ассоциация «Псковский строительный комплекс».

Фото: Саморегулируемая организация – Ассоциация «Псковский строительный комплекс»

Как отметили в организации, Анатолий Смирнов был профессионалом высокого класса. Он прошел путь от мастера строительного управления №281 до управляющего трестом.

«Величайшая преданность своему делу, чувство ответственности, сделали Анатолия Смирнова настоящим руководителем и уважаемым человеком в коллективе и городе Великие Луки», — заключили в СРО – Ассоциация «ПСК».

Прощание с Анатолием Смирновым состоится завтра, 20 ноября, в церкви Казанской иконы Божией матери в городе Великие Луки в 11:00.