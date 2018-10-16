Общество

Росгвардия решила изменить правила оборота оружия после трагедии в Керчи

Росгвардия подготовила поправки в правила оборота гражданского и служебного оружия, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Ведомство предлагает обязать владельцев оружия в течение трех дней сообщать в Росгвардию свое фактическое местонахождение, если они покидают место прописки с оружием, передает РБК.



«Гражданин Российской Федерации обязан уведомлять любым доступным способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта такого уведомления, территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по месту пребывания или фактического нахождения о хранении принадлежащего ему оружия, зарегистрированного в Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации или ее территориальном органе, более трех суток в таких местах не позднее трех рабочих дней со дня прибытия в указанные места», - звучит поправка в правила оборота оружия. Аналогичное правило вводится и для иностранных граждан, находящихся на территории России.



В пояснительной записке к проекту постановления правительства указывается, что «данная мера позволит обеспечить надлежащий контроль за оборотом оружия в местах его временного хранения».



В документе прописан и ряд иных изменений правил оборота оружия. Так, Росгвардия предлагает разрешить перевозку оружия по воздуху на основании уставных документов авиаперевозчика. «Наряду с этим в целях сокращения избыточного документооборота и оптимизации механизма учета оружия и патронов проект постановления дополнен положением, исключающим обязательный одновременный вывод данных на бумажные и магнитные носители при ведении учета оружия и патронов», - отмечается в пояснительной записке.



Ряд предложений об ужесточении оборота оружия появился после того, как 17 октября в политехническом колледже в Керчи местный учащийся, Владислав Росляков, устроил взрыв и открыл огонь из купленного им ружья. Жертвами атаки стал 21 человек, включая самого Рослякова. На вопрос о том, какие меры Кремль готов поддержать, пресс-секретарь главы государства призвал дождаться результатов расследования. «Предстоит точно определить все детали этого трагического массового убийства. И только после этого уже, наверно, специалисты должны прогнозировать те или иные действия. Потому что, конечно, это очень опасная тенденция, и, безусловно, предстоит очень глубокий анализ», - говорил Песков, призвав не делать импульсивные решения.