Ученик Псковского технического лицея победил в V сезоне конкурса «Знаешь? Научи!»

Ученик 11 класса Псковского технического лицея Тимофей Ковалев стал победителем V сезона Всероссийского конкурса детского научно-популярного видео «Знаешь? Научи!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила мама мальчика. 

За пять сезонов конкурса участники прислали более 12 тысяч видеороликов, из них свыше двух тысяч - в юбилейном V сезоне. В этом году работы посвящены БПЛА в небе, искусственному интеллекту, инновационным материалам, а также выдающимся ученым.

Тимофей Ковалев представил ролик в номинации «Двигателестроение». В своем сюжете школьник рассказал о том, как физика поднимает самолеты в небо, какая хитроумная «карусель» работает внутри двигателя, что происходит внутри «сердца самолета» при каждом этапе — от работы компрессора до выброса газа через сопло.

Первоначально все ролики оценивал экспертный совет на соответствие правилам конкурса и выбранной номинации, а также их научность и креативность. В результате был сформирован шорт-лист из 162 полуфиналистов: по 27 участников в каждой номинации. Победителей среди них определяло жюри по четырем критериям: владение темой и ее раскрытие, оригинальность концепции, визуальное качество и монтаж, а также уровень подачи материала. В состав жюри вошли представители государства, научного сообщества и партнеров конкурса. 

Напомним, в прошлом году Тимофей Ковалев также стал победителем этого конкурса в номинации «Авиация будущего».

