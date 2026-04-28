 
Общество

Подельнику экс-ректора Натальи Ильиной продлили домашний арест до 13 мая

0

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении Сергея Куклева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия обвиняемый, занимавший с 2020 года должность заместителя проректора по научной работе и начальника стратегического развития Псковского государственного университета, в период с октября 2022 года по март 2025 года, действуя в соучастии с бывшим ректором Натальей Ильиной, совершил хищение бюджетных денежных средств путем мошенничества на общую сумму более 6 миллионов рублей.

Суд продлил срок нахождения под домашним арестом Куклева по 13 мая 2026 года включительно.

Ранее в суде доспросили сына бывшего ректора и мужа.

Смотрите также

Сын Натальи Ильиной на допросе в суде подтвердил покупку бриллиантового кольца

1

Смотрите также

Муж Натальи Ильиной в суде рассказал об изъятых украшениях

0

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Смотрите также

Слабоумие и отвага: как превратить вуз в кормушку и уверовать, что тебе за это ничего не будет

4

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест. 

Смотрите также

Наталье Ильиной продлили домашний арест и разрешили общение с родственниками

3

Смотрите также

Сергей Куклев: Не думал, что после переезда в Казахстан продолжу работать в ПсковГУ

0

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026