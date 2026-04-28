Подельнику экс-ректора Натальи Ильиной продлили домашний арест до 13 мая

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении Сергея Куклева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия обвиняемый, занимавший с 2020 года должность заместителя проректора по научной работе и начальника стратегического развития Псковского государственного университета, в период с октября 2022 года по март 2025 года, действуя в соучастии с бывшим ректором Натальей Ильиной, совершил хищение бюджетных денежных средств путем мошенничества на общую сумму более 6 миллионов рублей.

Суд продлил срок нахождения под домашним арестом Куклева по 13 мая 2026 года включительно.

Ранее в суде доспросили сына бывшего ректора и мужа.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.