Исполнилось 124 года со дня рождения псковича, проехавшего на велосипеде 85 тысяч км

Сегодня, 28 апреля, исполняется 124 года со дня рождения псковича Глеба Травина (1902-1979), спортсмена-велосипедиста, который совершил невероятное путешествие, проехав на велосипеде вдоль границ СССР за три года, с 1928-го по 1931-й, 85 000 км, включая арктическое побережье до мыса Дежнева.

Неопровержимым доказательством путешествия нашего земляка является хранящийся в Псковском музее-заповеднике регистрационный журнал, в котором отмечены почтовыми штампами все пограничные населенные пункты, через которые он проезжал. Всего их в регистраторе 256 – с точными датами, круглыми печатями и подписями почтовиков. Регистратор Глеба Травина – это своего рода его «командировочное удостоверение».

В октябре 1928 года велосипедист выехал из Владивостока, добрался до Хабаровска и повернул на запад – вдоль Транссибирской магистрали к Байкалу. От Новосибирска – на юг, в пустыни и горы: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. Жесткий режим – не менее восьми-десяти часов «в седле», еда и вода два раза в день – в шесть часов утра и в шесть часов вечера. Ел то, что мог добыть на местности охотой и рыбалкой, спал там, где застанет ночь, на голой земле, подложив под голову свёрнутую куртку. Достигнув Каспия, он пересёк его на пароме, перевалил через Кавказ, добрался до европейской части страны - этот огромный отрезок пути Травин вспоминает как приятную прогулку. Ни безводная пустыня, ни горные ущелья не шли ни в какое сравнение с тем, что ждало его на Севере. В ноябре 1929 года путешественник добрался до Мурманска. Отсюда начался отрезок пути в 40 тысяч километров, которые он проедет вдоль побережья Северного Ледовитого океана, большую часть пути – прямо по его гладкой замёрзшей поверхности. Путь одинокого велосипедиста через Арктику, мыс Дежнёва до Петропавловска-Камчатского был самой фантастичной частью его путешествия. Достаточно вспомнить, что в пути он отморозил пальцы на ногах и самолично их себе ампутировал, чтобы не умереть от гангрены. В таком состоянии он попал на судно к полярникам. Невероятно, но мир узнал об этом подвиге благодаря случайности. Один из полярников рассказал о походе Травина французскому журналисту, который, не сговариваясь со своим российским коллегой А. Харитоновским, написали свои истории о путешествии Травина.

Подвиг Травина до такой степени потряс современников, что во многих странах мира открылись клубы его почитателей. Вот почему многие иностранные путешественники из Франции, Бельгии, Германии и российские братья Конюховы, до сих пор приезжают в Псковский музей-заповедник с единственной целью – увидеть подлинные вещи своего кумира.

В фондах музея хранятся и велосипед Глеба Травина, и его винчестер, и его подбитые оленьим мехом лыжи, а также кожаная сумка героя, охотничий нож, компас, клык моржа и бивни мамонта. В Древлехранилище Псковского музея-заповедника также хранятся дневник, состоящий из более чем 30 заполненных им собственноручно тетрадей, в которых он записывал события чуть ли не каждого дня.

Особенным экспонатом является велосипед Г. Л. Травина, аналогов которому нет. Велосипед когда-то был красного цвета (много лет спустя он был перекрашен), оснащен необычной керосиновой фарой, оригинальным рулем, который во время путешествия сломался и был заменен на новый, сделанный из ствола винтовки. Журналисты того времени, не сговариваясь, окрестили его «рыцарем красной педали» и «человеком с железным оленем».

Последние годы жизни Г. Л. Травин провел в Пскове, где организовал домашний музей и знакомил молодежь и туристов с материалами своего путешествия. Актуальными для нас остаются слова из его регистрационной тетради: «Я выживаю, потому что не борюсь с природой, а стараюсь жить по ее законам».

