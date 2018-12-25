Общество

Власти Пскова запускают общественное обсуждение проекта новых Правил благоустройства города

Администрация Пскова объявила о проведении общественном обсуждении проекта Решения Псковской городской Думы «О внесении изменений в Решение Псковской городской Думы от 29.04.2011 № 1692 «Об утверждении Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации, разработчиками проекта являются управление по градостроительной деятельности и управление городского хозяйства администрации города Пскова.

Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания и предложения — с 27 декабря текущего по 28 февраля следующего года.

Замечания и предложения по материалам общественного обсуждения (с пометкой «общественное обсуждение») представляются по электронной почте с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), места жительства и адреса электронной почты (по желанию - принадлежность к какой-либо организации).

Не подлежат рассмотрению замечания и (или) предложения:

поступившие по окончании срока общественного обсуждения;

анонимные замечания и (или) предложения;

не относящиеся к предмету регулирования проекта документа, размещенного для общественного обсуждения.

Телефон и адрес электронной почты разработчика:

Управление по градостроительной деятельности - ugd@pskovadmin.ru, телефон/факс 66-13-63;

Управление городского хозяйства - ugh@pskovadmin.ru, телефон 29-15-00/факс 29-15-10.

Контакты лиц, уполномоченных принимать предложения и замечания:

С проектом Решения Псковской городской Думы «О внесении изменений в Решение Псковской городской Думы от 29.04.2011 № 1692 «Об утверждении Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова» можно ознакомится ЗДЕСЬ.