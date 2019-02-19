Общество

Спроектировать дом для Кота Ученого предлагают самым маленьким участникам детской экоконференции в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завершают подготовку к детской эколого-краеведческой научно-практической конференции «Экология и краеведение Пушкиногорья глазами детей».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, подобную конференцию здесь будут проводить уже в пятнадцатый раз. На этих традиционных чтениях школьники представляют своим сверстникам и сотрудникам заповедника итоги своих мини-исследований по экологии, биологии и краеведению, бóльшая часть которых выполнена учащимися средней и старшей школы на территории музея-заповедника или Пушкиногорского района.

Вот уже несколько лет подряд в музее разрабатывают задания и для учащихся начальных классов - это творческие, литературные и художественные конкурсы. Тема для сочинений-сказок нынешнего года - рассказать, о чём мог бы поведать старый дуб в музее-усадьбе «Михайловское»; задание для участников конкурса рисунков - нарисовать дом, в котором живёт сам Кот Учёный.

Как отметили в музее, планируется, что в конференции нынешнего года примут участие дети и подростки из Пушкиногорского района: учащиеся Пушкиногорской средней школы имени А. С. Пушкина, Пушкиногорской санаторной школы-интерната, Велейской основной школы. Состоится конференция 1 марта.