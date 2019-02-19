Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Винокур: 70 лет ШутЯ
Выставка шуб Кировской меховой фабрики
Топ-5 подарков к 23 февраля от Nordman
Есть билет на балет!
Децл «Морфия»
Мариинка: впервые в Пскове
Минпромторг отжигает
Телефон прямого эфира 56-73-72
Копейка к копейке = приличная сумма
 
 
 
ещё Общество 19.02.2019 16:076 Дополнительный рейс поезда «Ласточка» между Петербургом и Псковом пустят 21 февраля 24.02.2019 20:300 Памятки о пожарной безопасности вручили жителям частного сектора Пушкинских Гор 24.02.2019 17:2875 Поезд с трофейным оружием сирийских боевиков прибудет в Псковскую область в конце апреля 24.02.2019 15:3445 Сговор чиновников с базой «Калацкое» был, подтвердила Кассационная инстанция Северо-Западного округа 24.02.2019 15:183 Спроектировать дом для Кота Ученого предлагают самым маленьким участникам детской экоконференции в «Михайловском» 24.02.2019 14:152 ВЛГАФК вошла в список эффективных вузов России
 
 
 
Самое популярное 23.02.2019 14:1270 «Греются пацанчики»: в сети обсуждают видео бомжей у Вечного огня 22.02.2019 20:370 Известный режиссер Дмитрий Месхиев обвенчался с супругой Илоной в Троицком соборе в Пскове 21.02.2019 17:16174 Лев Шлосберг получил сообщение с угрозой физической расправы 22.02.2019 10:4757 Областной комитет по тарифам и энергетике пересмотрит тарифы операторов по обращению с ТКО 21.02.2019 15:4315 «Магнит» объявил о ребрендинге
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Спроектировать дом для Кота Ученого предлагают самым маленьким участникам детской экоконференции в «Михайловском»

24.02.2019 15:18|ПсковКомментариев: 3

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завершают подготовку к детской эколого-краеведческой научно-практической конференции «Экология и краеведение Пушкиногорья глазами детей».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, подобную конференцию здесь будут проводить уже в пятнадцатый раз. На этих традиционных чтениях школьники представляют своим сверстникам и сотрудникам заповедника итоги своих мини-исследований по экологии, биологии и краеведению, бóльшая часть которых выполнена учащимися средней и старшей школы на территории музея-заповедника или Пушкиногорского района.

Вот уже несколько лет подряд в музее разрабатывают задания и для учащихся начальных классов - это творческие, литературные и художественные конкурсы. Тема для сочинений-сказок нынешнего года - рассказать, о чём мог бы поведать старый дуб в музее-усадьбе «Михайловское»; задание для участников конкурса рисунков - нарисовать дом, в котором живёт сам Кот Учёный.

Как отметили в музее, планируется, что в конференции нынешнего года примут участие дети и подростки из Пушкиногорского района: учащиеся Пушкиногорской средней школы имени А. С. Пушкина, Пушкиногорской санаторной школы-интерната, Велейской основной школы. Состоится конференция 1 марта.

Теги: #пушкинский заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
 

 
опрос
Владимир Путин предложил ряд мер по борьбе с бедностью в России. Ваше отношение к сказанному президентом в ежегодном послании?
В опросе приняло участие 877 человек
24.02.2019, 20:590 Спортсмены клуба «PRO SPORT» завоевали медали Пулковского полумарафона 24.02.2019, 20:480 Прокуратура требует наказать руководителя великолукского УЖКХ за несвоевременную уборку снега 24.02.2019, 20:300 Памятки о пожарной безопасности вручили жителям частного сектора Пушкинских Гор 24.02.2019, 20:210 Великолучанина будут судить за «пьяное» ДТП с пострадавшим
24.02.2019, 20:032 Международный турнир по ММА памяти Александра Матросова состоялся в Великих Луках. ФОТО 24.02.2019, 19:325 Победительницу украинского отбора на «Евровидение» позвали выступать за Россию 24.02.2019, 18:365 Музей-усадьба народа сето приглашает на выставку носков «Носки и гольфы» 24.02.2019, 18:040 Георгия Данелию ввели в кому
24.02.2019, 17:2876 Поезд с трофейным оружием сирийских боевиков прибудет в Псковскую область в конце апреля 24.02.2019, 17:280 Подведены итоги соревнований «Мини-футбол - в школу» среди команд СЗФО в младших возрастных группах 24.02.2019, 16:5717 Момент смертельной аварии на Невском проспекте попал на видео 24.02.2019, 16:101 В Великолукском районе сгорел дом многодетной семьи
24.02.2019, 15:538 Псковское УМВД устанавливает личность мужчины на фото 24.02.2019, 15:3445 Сговор чиновников с базой «Калацкое» был, подтвердила Кассационная инстанция Северо-Западного округа 24.02.2019, 15:183 Спроектировать дом для Кота Ученого предлагают самым маленьким участникам детской экоконференции в «Михайловском» 24.02.2019, 14:470 Пропавший в сентябре 2018 года уроженец Тверской области разыскивается в Пскове
24.02.2019, 14:2723 Известный стендап-комик выступит в Пскове 24.02.2019, 14:152 ВЛГАФК вошла в список эффективных вузов России 24.02.2019, 13:5416 На Невском проспекте в Петербурге иномарка врезалась в прохожих, погибли гражданин США и москвичка 24.02.2019, 13:472 Мать-и-мачеха посоревнуется с канадскими флоксами в новом проекте пушкинских доброхотов
24.02.2019, 13:280 В Великих Луках состоялся первый Междугородний турнир памяти капитана ХК «ЛукиСпорт» 24.02.2019, 12:530 Ушел из жизни бывший главный тренер ФК «Псков-747» Борис Журавлев 24.02.2019, 12:472 Без осадков пройдет понедельник в Псковской области 24.02.2019, 12:2319 В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении
24.02.2019, 12:1516 ООО «Чистый Град» стало победителем аукциона на содержание дорог в Центре Пскова 24.02.2019, 11:554 Росгвардия призывает жителей Псковской области активнее использовать портал госуслуг 24.02.2019, 11:250 Контрольно-счетной палате города Великие Луки исполняется 10 лет 24.02.2019, 10:555 Сегодня празднует свой 90-летний юбилей Заслуженный работник физической культуры СССР Алексей Шабанов
24.02.2019, 10:4611 Арт-директор псковского драмтеатра Андрей Пронин сегодня станет театральным кассиром 24.02.2019, 10:2739 Псковские власти намерены запустить прямой поезд до Великих Лук 24.02.2019, 09:562 В России вступили в силу новые правила посадки в самолет 24.02.2019, 09:536 Режиссер Георгий Данелия находится в реанимации
24.02.2019, 09:275 Порховский район отмечает 75-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков 24.02.2019, 09:003 Россияне положительно оценивают качество услуг Росреестра 23.02.2019, 22:2225 Борис Акунин предложил читателям выбрать идею для будущей книги 23.02.2019, 22:017 Креативными открытками поздравило Минобороны мужчин с 23 февраля
23.02.2019, 21:2510 Определена трасса Псковского Марафона PRO SPORT 2019 23.02.2019, 21:0025 Глава Пскова провел традиционный прием в честь Дня защитника Отечества 23.02.2019, 20:4551 Александр Братчиков высказал подрядчикам претензии по качеству уборки Пскова 23.02.2019, 20:232 Соревнования по бегу «Псковский TRAIL» впервые провел клуб «PRO SPORT»
23.02.2019, 19:5643 Интерактив: В продолжение темы «До Ганзы осталось...» 23.02.2019, 19:217 Назван топ-10 самых продаваемых европейских автомобилей в России 23.02.2019, 18:5313 Начальник отдела спецучета ИК-2 удостоен к занесению на Доску Почета Островского района 23.02.2019, 18:3613 Венесуэла развернула войска у границы с Колумбией
23.02.2019, 18:1941 Михаил Ведерников с сыном возложил цветы к памятнику разведчикам, погибшим при исполнении воинского долга 23.02.2019, 17:584 До +5 потеплеет в Псковской области завтра 23.02.2019, 17:2127 Юрий Лоза предложил написать арию прямой кишки для передачи Елены Малышевой 23.02.2019, 16:572 Дмитрий Медведев распорядился выдать в 2019 году жилищные сертификаты на 16,2 млрд рублей
23.02.2019, 16:343 Сотрудники ИК-4 приняли участие в торжественном митинге в Середке 23.02.2019, 16:150 Требования пожарной безопасности при эксплуатации печи напомнили жителям Палкино 23.02.2019, 15:502 Псковичи смогут сегодня посмотреть и обсудить спектакль «Жанна» с драматургом Ярославой Пулинович 23.02.2019, 15:302 В УФСИН России по Псковской области проходят праздничные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества
23.02.2019, 15:113 Псковичи почтили память Героя России Олега Зобова 23.02.2019, 14:583 Дональд Трамп признан худшим актером 23.02.2019, 14:4624 Глава облизбиркома Михаил Иванов: Мужчины в нашем роду всегда защищали Отечество 23.02.2019, 14:262 Стихи прочитали сотрудницы МВД к 23 февраля
23.02.2019, 14:1270 «Греются пацанчики»: в сети обсуждают видео бомжей у Вечного огня 23.02.2019, 14:104 Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России 23.02.2019, 13:5316 Александр Козловский: 23 февраля – это праздник для всех настоящих патриотов 23.02.2019, 13:386 Ездить на рыбалку со свистком и фонариком советуют псковичам спасатели
23.02.2019, 13:2611 Росгвардия сняла видеоролик про классический подарок на 23 февраля. ВИДЕО 23.02.2019, 12:567 Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем защитника Отечества 23.02.2019, 12:4811 Более 50 великолукских школьников приняты в ряды «Юнармии» 23.02.2019, 12:321 Жителям Усвятского района напомнили правила пожарной безопасности
23.02.2019, 12:1515 В Пскове прошел парад войск Псковского гарнизона 23.02.2019, 12:0119 Американский военный самолет пролетел над Россией 23.02.2019, 11:436 Николай Козловский поздравил великолучан с Днем защитника Отечества 23.02.2019, 11:2915 «Единая Россия» собирает с жителей информацию о двойных начислениях за вывоз ТКО
23.02.2019, 11:1219 Россиянам запретят держать дома пауков, змей, жирафов и пингвинов 23.02.2019, 10:5643 Власти Пскова: Защита Отечества - священный долг русского народа, каждого патриота 23.02.2019, 10:4015 Будущие волонтеры Ганзейских дней в Пскове развивают речь на иностранном языке 23.02.2019, 10:2596 Лев Шлосберг объявил конкурс на имя ежа
23.02.2019, 10:189 Псковский музей-заповедник сегодня приглашает псковичей и гостей города на экскурсии 23.02.2019, 10:0911 Александр Котов: 23 февраля – праздник воинской славы поколений 23.02.2019, 09:540 Международный турнир по смешанному боевому единоборству ММА стартует сегодня в Великих Луках 23.02.2019, 09:404 Автобус № 506 «Псков-Невель» снова запустят с 24 февраля
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.