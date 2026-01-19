В Минпросвещения объяснили, как будут оценивать поведение школьников

Соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества, учебная активность — все это намерены учитывать при выставлении школьникам оценок за поведение. Такие отметки ученикам планируют выставлять уже с нового учебного года. Соответствующий проект приказа Минпросвещения опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

С нового учебного года

Обсудить необходимость возвращения оценок за поведение в школах ранее поручил президент России Владимир Путин.

С 1 сентября 2025 года в нескольких регионах России стартовал пилотный проект по апробации системы оценивания классными руководителями поведения учеников. О том, как его будут проводить, Минпросвещения рассказало еще 26 июня в своих соцсетях:

«Оценки поведения мы предлагаем выставлять с 1-го по 8-й класс в пилотном режиме в течение всего учебного года. Не задействуем в апробации выпускные классы, чтобы не провоцировать напряженность с учетом необходимости подготовки к экзаменам. В дальнейшем планируется распространить проект на всех обучающихся».

Поведение школьника оценивал классный руководитель с учетом мнения других педагогов и администрации школы. Теперь полученный опыт хотят распространить на все школы с 1 сентября 2026 года. Официальный комментарий по этому поводу Минпросвещения опубликовало на своем сайте 18 января.

«Министерство просвещения Российской Федерации дает разъяснения по проекту приказа, предусматривающего внесение изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов», — сказано в заметке.

Не просто оценка, а уважение

В ведомстве назвали главные критерии, которые будут учитывать при оценивании поведения школьников, пишет «Парламентская газета» Это соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества, учебная активность.

«Апробация оценки поведения уже идет с начала 2025/26 учебного года. В ней принимают участие 89 школ из семи пилотных регионов России, каждая из которых выбрала один из трех предлагаемых вариантов оценки поведения. По итогам эксперимента будет выбрана одна модель. Ее введут в школах с 1 сентября 2026 года», — отметили в Минпросвещения.

Планируется, что отметки будут выставлять учащимся всех классов — с 1-го по 11-й.

«Напомним, что в ходе апробации оценивают поведение школьников только с 1-го по 8-й класс», — уточнили в ведомстве.

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, речь идет не просто об оценке, а о показателе отношения ученика к учебному процессу.

«Оценка по поведению — это тоже про уважительное отношение и к учителю, и к своим одноклассникам, и к школе в целом. Поэтому это должна быть не просто оценка, а оценка, в связи с которой в дальнейшем могут быть какие-то ограничения в траектории образования и так далее», — сказала парламентарий.

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов считает введение оценки за поведение разумным шагом.

«Идея неплохая, но хочется понять, что дальше. Оценка за поведение — это не самоцель, вопрос в том, что она должна стать неким повышением дисциплинарной ответственности учеников. Ну получил ребенок двойку по поведению, а дальше что? Будут ли возвращены, предположим, коррекционные школы для людей с плохим поведением? Вместе с оценкой за поведение необходимо предложить последствия этих оценок. Последствия пятерок или двоек по математике мы знаем в отличие от последствий плохой оценки по поведению», — сказал депутат.

Как на дальнейшей судьбе ребенка отразится выставление оценки за его поведение — вот, по мнению депутата, главное, что предстоит решить.

Учителя — за

В начале 2025/26 учебного года пилотный проект запустили в семи регионах, включая Ярославскую область.

«Главная ценность проекта заключается в его комплексном подходе. Оценка поведения воспринимается не только как средство поддержания дисциплины, но и как инструмент формирования личности и нравственных качеств учащихся. Данная система помогает укрепить воспитательную функцию школы, воспитывает уважение к традиционным ценностям и способствует развитию культуры взаимного уважения в коллективе. Помимо этого, оценка поведения способствует защите чести и авторитета педагогов, что играет важную роль в создании здоровой атмосферы в классе», — сказал учитель экономики и математики образовательного комплекса № 23 — центра образования — школы № 70 в Ярославской области Андрей Сметанников.

Он отметил, что пилотный проект — возможность индивидуального подхода, когда результаты учитывают вместе с особенностями каждого ребенка, что повышает эффективность воспитательной работы.

«Внедрение оценки за поведение в школах — это прекрасная инициатива, благодаря которой в арсенале учителя-предметника появляется как средство поощрения учащихся, демонстрирующих высокий уровень не только предметных, но и личностных универсальных учебных действий, так и средство мотивации для учащихся, действия которых могут негативно сказываться на учебном процессе внутри классного коллектива», — уверен учитель музыки школы № 128 из Волгограда Валерий Семенов.

По его мнению, отсутствие оценки за поведение непосредственно сказывается на отметке за предмет и снижает ее объективность: хорошее поведение на уроке может служить для учителя поводом, чтобы выше оценить работу ученика, а нарушение дисциплины отмечается понижением балла.

«Несмотря на то что зачастую целеустремленные ребята демонстрируют также и примерное поведением, существует большая группа детей, у которых данная корреляция не наблюдается. Внедрение оценки за поведение позволит обозначить четкие предметные критерии, достижение которых будет одинаково доступно для учащихся с разными типами личности. Мой предмет более открыт для ярких эмоциональных проявлений, но, несмотря на это, специфика школьного урока диктует и свои правила. Мне бы хотелось иметь возможность дифференцированной оценки предметных знаний и поведения. Лишь немногим известно, что Сергей Рахманинов отличался шебутным характером, однако весь мир ценит его за совсем другие заслуги», — подчеркнул собеседник.

Предметная работа и корректировка поведения предполагают различный педагогический инструментарий, а потому и оценка за знание и за поведение должна быть дифференцирована, подытожил педагог.