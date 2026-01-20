 
Общество

Штраф до 300 тысяч рублей грозит управляющим компаниям за плохую уборку снега

Управляющим компаниям многоквартирных домов грозит штраф до 300 тысяч рублей за ненадлежащую уборку снега во дворах и на крышах, а также сосулек с фасадов зданий, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Как рассказал парламентарий, за уборку снега во дворах многоэтажных домов отвечает управляющая компания, товарищество собственников жилья или жилищно-строительный кооператив. Он добавил, что согласно установленным правилам, уборка должна начаться уже после выпадения первых пяти сантиметров осадков, а во время обильных снегопадов проводиться каждые три часа. По его словам, после начала осадков тротуары и проезды должны быть очищены в течение 3-12 часов независимо от времени суток, даже ночью в выходные и праздничные дни.

«Однако, часто бывает так, что двор уже полностью завален, а никаких служб даже на горизонте нет. В таком случае жильцам стоит не просто поторопить УК звонком, но и зафиксировать факт нарушения сроков, чтобы потом подать жалобу на неисполнение. Подать ее можно в Госжилинспекцию и Роспотребнадзор — ответственной организации может грозить штраф до 300 тысяч рублей за задержки уборки. Также с претензией можно обратиться в региональные службы ЖКХ, муниципальные администрации или региональный диспетчерский центр», — сказал Александр Аксененко.

Депутат добавил, что, кроме уборки снега под ногами, заниматься его ликвидацией должны и на крышах. При этом во время сильного снегопада опасные зоны под выступающими элементами фасадов, металлическими и скатными кровлями должны быть оперативно огорожены, чтобы предупредить и обезопасить пешеходов, пишет РИА Новости.

«Сосульки и снеговые свесы службы должны убирать только днем по мере их образования. Крыши вдоль основных магистралей, пешеходных зон, игровых площадок и крыши подъездов должны очищать от снега в течение двух суток после снегопада. При этом область "поражения" под козырьком на время уборки должна быть также огорожена», — заключил он.

