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Предложение о разработке госпрограммы по борьбе с борщевиком поддержали в Псковском областном Собрании депутатов

Обращение Государственного Совета Республики Татарстан к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву по вопросу необходимости разработки государственной программы Российской Федерации по предотвращению чрезвычайных ситуаций в растениеводстве в части ликвидации очагов произрастания борщевика Сосновского на территории страны поддержали депутаты Псковского областного Собрания. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение парламентарии приняли сегодня, 28 февраля, на очередной сессии регионального парламента.

В обращении Госсовета Татарстана говорится, что в настоящее время серьезную экологическую опасность представляет стихийное распространение борщевика Сосновского на территории РФ.

Отмечается, что борщевик Сосновского является наиболее агрессивным и конкурентоспособным сорняком, который оказывает негативное воздействие на здоровье людей и животных. Он произрастает на полях, обочинах дорог, в населенных пунктах, около водоемов, тем самым занимает ценные земельные ресурсы и вытесняет растительность. Для его локализации требуется целый комплекс мероприятий, который включает проведение агротехнических, механических и химических мероприятий. Борьбу с борщевиком Сосновского до полного искоренения необходимо вести непрерывно на засоренной территории в течение нескольких лет. В связи с этим проблема с опасным растением приобретает особую актуальность.

По данным ФГБУ «Россельхозцентр», площадь засорения этим растением в России в 2017 году составляла 51 тыс. га, а в 2018 году - уже 80 тыс. га.

Госсовет Татарстана просит премьер-министра дать поручение разработать государственную программу России по предотвращению чрезвычайных ситуаций в растениеводстве в части ликвидации очагов произрастания борщевика Сосновского на территории страны.

Ранее обращение Государственного Совета Республики Татарстан к председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву по вопросу необходимости разработки государственной программы Российской Федерации по предотвращению чрезвычайных ситуаций в растениеводстве в части ликвидации очагов произрастания борщевика Сосновского на территории страны поддержали члены парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.

Председатель комитета Андрей Козлов отметил, что проблема зарастания земель борщевиком остро стоит в Псковской области. По его словам, в регионе обрабатывается только половина земель сельскохозяйственного назначения - 250 тысяч гектаров, что приводит к зарастанию земельных участков этим опасным и агрессивным растением.

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Он напомнил, что в Псковской области есть программа по борьбе с борщевиком, но она, по его словам, «очень мизерная». «Борщевика меньше не становится. Семена могут пролежать в земле до 12 лет. Мы полную картину просто не видим. При хорошей погоде, они все могут произрасти», - предупредил Андрей Козлов.