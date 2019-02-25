Общество

Андрей Козлов: С борщевиком нужно бороться на федеральном уровне

Проблему распространения борщевика обсудили депутаты на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию. Поводом для обращения к этой теме стала инициатива Госсовета Республики Татарстан – парламентарии попросили региональных законодателей поддержать подготовленное ими письмо в федеральное правительство о необходимости разработки государственной программы по предотвращению чрезвычайных ситуаций в растениеводстве в части ликвидации очагов произрастания борщевика Сосновского на территории Российской Федерации.

Председатель парламентского комитета Андрей Козлов отметил, что проблема зарастания земель борщевиком остро стоит в Псковской области. По его словам, в регионе обрабатывается только половина земель сельскохозяйственного назначения – 250 тысяч гектаров, что приводит к зарастанию земельных участков этим опасным и агрессивным растением.

«Борщевик исключён из реестра культурных растений и признан сорняком. Для собственников земельных участков, заросших борщевиком, предусмотрено наказание в виде штрафов, и размер этих штрафов совсем не маленький. В основном эти земли находятся в собственности волостей, которые из-за нехватки денег не могут справиться с борщевиком самостоятельно», - сказал депутат, подчеркнув, что в областном бюджете текущего года на борьбу с борщевиком предусмотрено всего 5 миллионов рублей.

Андрей Козлов отметил, что семена борщевика могут находиться в земле до 12 лет, в связи с чем для его локализации требуется целый комплекс мероприятий, включающий проведение агротехнических, механических и химических мероприятий. Борьбу с сорняком до полного искоренения необходимо вести непрерывно на засорённой территории в течение нескольких лет.

«Это проблема общегосударственная, поэтому и нужна федеральная программа», - подчеркнул парламентарий.ьЧлены комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию поддержали рассматриваемый документ. Вопрос предложено вынести на сессионное обсуждение.