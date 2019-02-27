Общество

В апреле пройдет конференция «Идея патриотизма в системе воспитания подрастающего поколения»

16-17 апреля во всероссийском детском центре «Смена» совместно с Росмолодежью пройдет всероссийская научно-патриотическая конференция «Идея патриотизма в системе воспитания подрастающего поколения». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

В конференции примут участие представители научного сообщества, государственных и муниципальных органов власти, общественных организаций.

Руководствуясь принципами развития социальных институтов воспитания, обновления воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования, лежащих в основе стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и основываясь на положениях федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», всероссийский детский центр «Смена» совместно с федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) проводит всероссийскую научно-практическую конференцию «Идея патриотизма в системе воспитания подрастающего поколения».

Положение о конференции, наименование секций и предлагаемые темы дискуссий размещены на сайте www.patriotsmena.ru в разделе «Материалы конференции». Список тем по предложению участников может быть расширен до 1 марта 2019 года.

Дата и место проведения: 16-18 апреля, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Сукко, ул. Приморская, 7. Контактное лицо: Кусмаков Сергей Юрьевич, тел.: +7 (961) 971-17-90.