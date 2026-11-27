Ситуация на государственной границе со странами Прибалтики остается напряженной. Сохраняется неритмичный прием как транспортных средств, так и физических лиц сопредельными сторонами на российско-латвийском и российско-эстонском направлениях. Время ожидания прохода через пешеходный участок российско-эстонской границы может составлять более суток, свыше 150 человек ежедневно не успевают пройти границу до окончания работы эстонского КПП, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западном таможенном управлении.

Видео: Северо-Западное таможенное управление

По информации ведомства, по состоянию на 27 ноября количество грузовиков перед МАПП Бурачки в Себежском округе составляет порядка 300 машин, перед МАПП Убылинка в Пыталовском округе – 240 автомобилей. Основной причиной является неритмичный прием латвийской стороной.

За 26 ноября эстонская сторона приняла только 18 грузовых транспортных средств, убывших через МАПП Шумилкино в Печорском округе, аналогичная ситуация и в МАПП Куничина Гора, где убыло только 8 грузовых автомобилей. Перед МАПП Шумилкино наблюдается скопление транспортных средств – порядка 35 единиц.

Таможня сообщает, что и на пассажирском направлении эстонская сторона ужесточила контроль в отношении граждан. За 26 ноября через пешеходную составляющую МАПП Ивангород в Ленинградской области проследовало порядка 270 человек как на вход, так и на выход из России (около 540 человек суммарно).

В связи предстоящей приостановкой работы эстонских автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией с 1 декабря 2026 года и длительным проведением контрольных мероприятий эстонскими государственными органами, перед МАПП Ивангород на российской стороне и КПП Нарва–1 на территории Эстонии образуются значительные очереди из желающих пересечь границу.

«Просим учитывать данную информацию при планировании маршрутов», - отметили в таможне.