Общество

В Пскове алиментщика, которого искали более 8 лет, обнаружили при попытке перейти железную дорогу не там, где надо

Сотрудниками транспортной полиции, обеспечивающими охрану общественного порядка и безопасность на вокзале Пскова, выявлен гражданин, переходивший железные пути в неустановленном месте.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте, в ходе выяснения его личности стражами правопорядка установлено, что 44-летний местный житель находится в федеральном розыске более 8 лет. Злоумышленник накопил долг по алиментам перед своим ребенком на сумму более 600 тысяч рублей.

Сотрудниками Псковского линейного отдела МВД России на транспорте составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ (Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах) и должник-алиментщик передан инициаторам розыска.