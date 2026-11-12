Финалистки «Мисс/Миссис Псков 2026» примерили образы с мотоциклами

Финалистки фестиваля красоты «Мисс/Миссис Псков 2026» примерили образы под мотоциклы на парковке ТРК «Акваполис», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Съёмка была организована вместе с «КИТ МОТО services» и «мотошколой "А" Псков».

«Финалисткам было предложено собрать себе образ под мотоциклы, с которыми у них и проходила фотосьемка. Нельзя не сказать, что съемка проходила напряженно, ведь такое позирование у участниц было впервые за время проекта. Лучше всяких слов скажут фотокарточки, которые получились по итогам съемки!» - поделились организаторы.

Бьюти-команда «TRASHENKOVA’s team»:

Марина Тращенкова

Contour_pro. Псков. Макияж. Причёски. Брови.

Алёна Прокопьева

Ксения Ромашова

Визажист Псков Дарья Самсонова

Sofa Mikhailova

Юлия Наливайченко

Ilona Kozlova

Аня Елистратова

Снежанна Алекберова

Иришка Волкова

Юлия Васильева

Евгения Фурса

Anya Anya

Напомним, финал фестиваля «Мисс/Миссис Псков 2026» состоится 28 ноября и пройдет в СРП «Простория». Соведущей этого шоу станет известная певица, актриса, ведущая, модель и просто красавица — Анна Калашникова. Почетными гостями церемонии финала станут бессменный директор и организатор конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Москва» — Алла Маркина и еще более 100 королев из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Смоленска, Самары, Нижнего Новгорода, Ульяновска и других городов. Билеты на шоу уже скоро появятся в продаже.