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Финалистки «Мисс/Миссис Псков 2026» примерили образы с мотоциклами

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Финалистки фестиваля красоты «Мисс/Миссис Псков 2026» примерили образы под мотоциклы на парковке ТРК «Акваполис», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Съёмка была организована вместе с «КИТ МОТО services» и «мотошколой "А" Псков».

«Финалисткам  было предложено собрать себе образ под мотоциклы, с которыми у них и проходила фотосьемка. Нельзя не сказать, что съемка проходила напряженно, ведь такое позирование у участниц было впервые за время проекта.  Лучше всяких слов скажут фотокарточки, которые получились по итогам съемки!» - поделились организаторы.
 

Бьюти-команда «TRASHENKOVA’s team»:

  • Марина Тращенкова
  • Contour_pro. Псков. Макияж. Причёски. Брови.
  • Алёна Прокопьева
  • Ксения Ромашова
  • Визажист Псков Дарья Самсонова
  • Sofa Mikhailova
  • Юлия Наливайченко
  • Ilona Kozlova
  • Аня Елистратова
  • Снежанна Алекберова
  • Иришка Волкова
  • Юлия Васильева
  • Евгения Фурса
  • Anya Anya

Напомним, финал фестиваля «Мисс/Миссис Псков 2026» состоится 28 ноября и пройдет в СРП «Простория». Соведущей этого шоу станет известная певица, актриса, ведущая, модель и просто красавица — Анна Калашникова. Почетными гостями церемонии финала станут  бессменный директор и организатор конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Москва» — Алла Маркина и еще более 100 королев из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Смоленска, Самары, Нижнего Новгорода, Ульяновска и других городов. Билеты на шоу уже скоро появятся в продаже.

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