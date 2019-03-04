Общество

Законопроект о фейковой информации пройдет окончательное чтение в Госдуме

Госдума в четверг рассмотрит в третьем, окончательном, чтении законопроект о запрете распространять фейковую информацию, сообщает «Интерфакс».

Законопроект инициирован группой парламентариев, в том числе сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным.

Законопроектом предлагается ввести запрет на распространение в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

Законопроект устанавливает, что в случае обнаружения указанной информации, размещенной на информационном ресурсе, зарегистрированном в соответствии с законом РФ «О СМИ» в качестве сетевого издания, Генеральный прокурор РФ или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию.

На основании такого обращения Роскомнадзор незамедлительно уведомляет редакцию сетевого издания о необходимости удаления указанной информации и фиксирует дату и время направления такого уведомления редакции сетевого издания в соответствующей информационной системе.

Согласно проекту закона, редакция сетевого издания обязана незамедлительно с момента получения уведомления удалить указанную информацию. Если редакция сетевого издания незамедлительно не удалила указанную информацию, Роскомнадзор направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к сетевому изданию.

Оператор связи, получивший требование Роскомнадзора, обязан незамедлительно ограничить доступ к соответствующему сетевому изданию.

В случае, если владелец информационного ресурса удалил распространяемую с нарушением закона информацию, он направляет уведомление об этом в Роскомнадзор, который после проведения проверки достоверности этого уведомления незамедлительно уведомляет оператора связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.

Указанный выше порядок ограничения доступа к информационному ресурсу не применяется в случае размещения недостоверной общественно значимой информации новостным агрегатором.

Особо обращает внимание на себя внимание тот факт, что выше прописанная норма о введении уведомительного порядка для сетевых СМИ появилась во втором чтении благодаря поправкам, инициированным председателем комитета Госдумы по информационной политики, информационным технологиям и связи Леонидом Левиным.

Кроме того, из-под действия законопроекта именно во втором чтении выведены традиционные медиа.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политики, информационным технологиям и связи Леонид Левин разъяснял журналистам, что «традиционные медиа - это в первую очередь зарегистрированные СМИ, которые в себя включают все СМИ, которые имеют либо лицензию, либо свидетельство».

При этом он отметил, что сайты традиционных СМИ подпадают под действие законопроекта о фейках. Также, по словам главы комитета, «не соответствует действительности информация, что под традиционными СМИ имеются в виду государственные СМИ». «Будь то сайт "Дождя" или сайт "Российской газеты" или "Новой газеты" - никаких преференций с точки зрения особого регулирования нет», - сказал председатель комитета.