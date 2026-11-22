Мастер-класс по созданию настольных игр проходит для псковских семей в «Кванториуме», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Семейные команды прослушали лекцию «Почему Псков достоин звания "Столица мира"» от экскурсовода Яны Алексеевой.

«Возможно, именно эти знания помогут папам-мамам и детям в создании сюжета или усилят уже готовую идею бродилки, игры-мемо или книжки-игрушки», - отметили организаторы.

Затем для семей провели мастер-классы дизайнер Полина Фролова, наставник направления Хайтек Максим Васильев и мастер по изготовлению книг из фетра Ольга Куренкова.

На третьем этапе семьи приступят к практике, где они смогут применить новые навыки и воплотить идею в готовое изделие - свою авторскую игру.

Проект «Семейный игровой марафон» реализует АНО ЦПКР «Приоритет» при грантовой поддержке Движения Первых.