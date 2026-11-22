В Роспотребнадзоре рекомендовали школам перейти на пятидневную неделю, если позволяет вместимость, следует из документа ведомства.

В некоторых учебных заведениях сохраняется шестидневка, при которой уроки проводят в субботу. Решение о ее введении школы принимают самостоятельно.

«При соответствии количества обучающихся проектной вместимости зданий образовательной организации для всех обучающихся рекомендуется пятидневный недельный учебный режим», — говорится в документе.

В нем указано, что при оценке недельного графика следует учитывать, что при пятидневке ученики имеют больше времени для отдыха.

акже в Роспотребнадзоре призвали предусмотреть не менее трех каникул продолжительностью как минимум семь дней.

«Для профилактики переутомления обучающихся при формировании графика каникул рекомендуется предусматривать равномерное чередование периодов учебы и отдыха», — пояснили в ведомстве.