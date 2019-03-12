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СПЧ не нашел оснований для возбуждения уголовного дела по факту распространения предвыборных листовок псковского «Яблока»

Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека не нашла оснований для возбуждения уголовного дела против псковского «Яблока». Автором заключения является профессор кафедры конституционного и муниципального права Высшей школы экономики Илья Шаблинский.

Как сообщается на официальном сайте СПЧ, распространение листовок с призывом делать избирательный бюллетень недействительным следует признать предвыборной агитацией, поскольку данный призыв выражал негативное отношение ко всем кандидатам. «У избирателей, кандидатов и политических партий есть право выражать и такую позицию - независимо от того, есть ли в избирательном бюллетене графа «против всех». Иное означало бы умаление прав граждан на выражение своей воли в отношении предложенных им кандидатур в ходе избирательной кампании», - отмечает эксперт.

Как отмечается в сообщении СПЧ, главным в данном случае является вопрос о наличии в данной агитации оснований для возбуждения уголовного дела. Вопрос о формах оплаты такой агитации, затронутый в заявлениях кандидатов в губернаторы Псковской области Сергея Кулакова и Игоря Романова, не имеет прямого отношения к данной главной теме.

«С учетом фактических обстоятельств дела можно сделать следующий вывод: указанный призыв имел целью повлиять на волеизъявление избирателя, убедив его сделать избирательный бюллетень недействительным путем проставления соответствующих знаков против фамилий всех кандидатов. Фактически, это означало выражение воли, направленной против всех кандидатур на должность губернатора. Чтобы исполнить данный призыв, избиратель должен был прийти на избирательный участок, получить в установленном порядке бюллетень и проголосовать. Таким образом, рассматриваемый призыв ни в каком случае не мог препятствовать осуществлению гражданами своих избирательных прав - напротив, он был направлен на реализацию данных прав», - подчеркивается в заключении экспертов.

По мнению комиссии, рассматриваемый призыв, содержащийся в листовке, не затрагивал и не нарушал тайну голосования. Избиратели призывались проголосовать так, как и предусмотрено законом, то есть заполнив бюллетени тайно.

Также он никак не мог отразиться на деятельности избирательных комиссий. Избирательные бюллетени, заполненные рекомендуемым в листовках образом, они должны были счесть недействительными.

«Практика свидетельствует о том, что данный прием в предвыборной агитации – связанный с призывами делать бюллетень недействительными - неоднократно использовался в ходе избирательных кампаний различного уровня. В частности, в ходе избирательных кампаний по выборам губернатора Владимирской области и мэра Москвы. Следует признать, что вопрос о такой форме агитации и порядке ее оплаты до сих пор остается дискуссионным, но он не имеет отношения к главному вопросу настоящего заключения: о наличии состава указанного преступления. Никогда данная форма агитации не рассматривалась в качестве основания для возбуждения уголовного дела – в силу очевидного несоответствия данных действий признакам состава преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ.

Представляется, что для возбуждения уголовного дела в данном случае основания отсутствуют», - заключает эксперт.

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Напомним, что в период избирательной кампании по выборам губернатора Псковской области в августе-сентябре 2018 года региональное отделение политической партии «Яблоко» выпустило листовку «Недействительным выборам - недействительный бюллетень» с призывом к избирателям идти на выборы и голосовать, поставив знак напротив фамилии каждого кандидата.

В этой связи кандидаты на должность губернатора области Сергей Кулаков и Игорь Романов обратились в избирательную комиссию Псковской области с заявлениями о незаконной агитации. В заявлениях, в частности, указано, что агитацией имеют право заниматься только кандидаты или избирательные объединения, их выдвинувшие, и кроме того, агитация должна быть оплачена из избирательного фонда. В свою очередь Избирательная комиссия Псковской области обратилась в областное управление МВД с просьбой дать данным фактам правовую оценку. 6 сентября 2018 года было возбуждено уголовное дело на основе части 1 статье 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»).