Общество

Псковской области выделят средства на строительство центров культурного развития

В рамках нацпроекта «Культура», Псковская область получит деньги на строительство центров культурного развития. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Министерстве культуры РФ.

Источник: pixabay.com

В 2019 году Северо-Западный федеральный округ получит, в рамках национального проекта «Культура», 695 миллионов рублей на строительство центров культурного развития. Об этом на совещании с участием вице-губернаторов и министров культуры Северо-Западного федерального округа в Сыктывкаре в рамках 2-го Северного культурного форума сообщила заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова.

«Приоритет национального проекта "Культура" - поддержка культуры в субъектах Российской Федерации. В Северо-Западном федеральном округе в 2019 году 695 миллионов рублей направлены на строительство центров культурного развития. Приоритет отдан тем регионам, где этих объектов еще нет. Это республики Коми и Карелия, Ленинградская, Псковская и Мурманская области», - сказала Ольга Ярилова.

Также, в рамках нацпроекта «Культура», в Северо-Западном федеральном округе в 2019 году 156 миллионов рублей распределены на 34 сельских Дома культуры в 7 регионах, 438 миллионов рублей - на приобретение 96 автоклубов. По словам замминистра, в рамках национального проекта 97 % обязательного финансирования - это средства федерального бюджета.

Напомним, национальный проект «Культура» состоит из трех федеральных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». В рамках «Культурной среды», муниципалитеты получат не менее 660 модельных библиотек, 1200 современных кинозалов, 500 отремонтированных домов культуры. Для обслуживания населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные учреждения культуры, будет создано 600 автоклубов.

Основным результатом реализации национального проекта должно стать увеличение числа посещений учреждений культуры к 2024 году на 15 % и числа обращений к культурным цифровым ресурсам в 5 раз.