Музыкальные редакторы фиксируют растущий интерес российской аудитории к отечественным композициям, объединяющим современное танцевальное звучание с национальными мелодическими традициями. Именно этот баланс лег в основу программной политики радиостанции «Маруся ФМ», вещающей в Пскове на частоте 105,3 FM.

В отличие от узкоформатных поп-станций, плейлист «Маруси ФМ» включает как актуальные релизы российской эстрады, так и фолк-композиции и народные песни в современной электронной аранжировке. Такой подход позволяет объединять в одном эфире слушателей разных возрастных групп — от молодежи до аудитории старше 40 лет.

В социальных сетях медиахолдинга псковичам предложили определить наиболее востребованное направление эфира в рамках народного голосования.

Настроиться на волну «Маруси ФМ» жители региона могут круглосуточно на частоте 105,3 FM. Возрастная категория: 12+.