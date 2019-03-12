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Михаил Ведерников: Воссоединение Крыма с Россией — торжество исторической справедливости и дань уважения всем поколениям его защитников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей страны с юбилеем воссоединения Крыма с Россией.

«Поздравляю с Днем воссоединения Крыма с Россией!

В марте 2014 года произошло, пожалуй, важнейшее событие в истории современной России, которое на долгие годы вперёд определило как внешнюю, так и внутреннюю политику нашего государства.

Несмотря на объективные сложности, сопровождавшие воссоединение Крыма с Россией, это событие означает только одно — давно ожидаемое торжество исторической справедливости. Силой именно русского оружия полуостров был включен в состав Российской империи по результатам Русско-турецкой войны в XVIII веке. Тогда же был основан Город-герой Севастополь и создан Черноморский флот. Наши воины защищали полуостров во время сложнейшей Крымской войны. Советская армия билась за него в Великую Отечественную войну, которая принесла чудовищные разрушения всей стране. И именно нашими силами Крым отстраивался заново и становился туристической жемчужиной России.

Сегодня мы празднуем возвращение полуострова как день торжества правды и чести, как дань уважения всем поколениям защитников Крыма почти за 250 лет с момента его присоединения к Российской империи.

Поздравляю с этим праздником и желаю всем россиянам мира, счастья и процветания», - пожелал в поздравительной речи губернатор.