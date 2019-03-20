Общество

Практика показывает, что к омбудсмену приходят, когда проблема достигла логического завершения - Дмитрий Шахов

Сложившаяся в России практика показывает, что к уполномоченному по правам человека приходят в последнюю очередь, когда проблема уже достигла своего логического завершения. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

«Граждане в большинстве случаев доводят свою проблему до логического конца, а потом приходят за помощью к уполномоченному. В таком случае помочь достаточно сложно», - заявил омбудсмен в ходе беседы.

Дмитрий Шахов подчеркнул, что примерно 10% обращений к омбудсмену связаны с обжалованием судебных решений. Возросло количество жалоб граждан на некачественную помощь адвокатов. «Оказание юридической помощи гражданам проходит на невысоком, неквалифицированном уровне», - отметил омбудсмен.

В целом количество жалоб на нарушение политических прав увеличилось в 5 раз, в 2 раза выросло количество нарушений экологических прав граждан. Дмитрий Шахов сообщил, что экономические права граждан также стали нарушаться чаще, а вот жалоб на нарушение культурных прав не поступало.