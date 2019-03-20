Профилактические рейды на объектах железнодорожного транспорта пройдут в Псковской области с 21 марта

С 21 марта по 1 апреля Псковским линейным отделом министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте проводится профилактическая операция «Каникулы».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, цель операции - предупреждение и пресечение беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта, профилактика детского травматизма, пресечение и профилактика правонарушений несовершеннолетних в период проведения весенних каникул.
Для реализации целей операции сотрудниками полиции Псковского ЛО МВД России на транспорте будут проводиться профилактические рейды на объектах ж/д транспорта Пскова и Псковской области.
Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Псковского ЛО МВД России на транспорте призывают родителей усилить контроль над проведением свободного времени своих несовершеннолетних детей.
Как напомнили в ведомстве, на железной дороге запрещается:
О всех происшествиях можно сообщить по телефонам: