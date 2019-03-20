Общество

Профилактические рейды на объектах железнодорожного транспорта пройдут в Псковской области с 21 марта

С 21 марта по 1 апреля Псковским линейным отделом министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте проводится профилактическая операция «Каникулы».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, цель операции - предупреждение и пресечение беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта, профилактика детского травматизма, пресечение и профилактика правонарушений несовершеннолетних в период проведения весенних каникул.

Для реализации целей операции сотрудниками полиции Псковского ЛО МВД России на транспорте будут проводиться профилактические рейды на объектах ж/д транспорта Пскова и Псковской области.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Псковского ЛО МВД России на транспорте призывают родителей усилить контроль над проведением свободного времени своих несовершеннолетних детей.

Как напомнили в ведомстве, на железной дороге запрещается:

ходить по ж\д путям и переходить их в неустановленных местах;

переходить ж\д пути перед приближающимся поездом;

подлезать под вагонами составов;

подходить к краю платформы;

кататься на подножках вагонов;

устраивать игры на железнодорожной дороге и в близи не.

«Железная дорога – зона повышенной опасности! Берегите свою жизнь и жизнь ваших детей», - призывают в Псковском ЛО МВД России на транспорте.

О всех происшествиях можно сообщить по телефонам: