Стало известно, во сколько псковичи смогут увидеть солнечное затмение 12 августа

Солнечное затмение смогут увидеть жители северных и северо-западных районов России — от Чукотки до Петербурга, Мурманска и далее до Калининграда, сообщили в Институте космических исследований (ИКИ) РАН. В Пскове наблюдать явление можно будет примерно в 20.54 12 августа.

Карта видимости солнечного затмения 13 августа. Указано местное время. Изображение: ИКИ РАН

Как рассказал старший научный сотрудник сектора субмиллиметровой и инфракрасной астрономии отдела наблюдательной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии ИКИ РАН Олег Угольников, солнечное затмение замечательно тем, что оно начинается сразу и 12, и 13 августа, — в зависимости от того, с какой стороны от линии дат находится наблюдатель.

Оно начнется в 18:35 московского времени 12 августа, когда на поверхность Земли вступит полутень Луны. Начало частной фазы затмения можно будет наблюдать вблизи западного побережья Аляски на восходе Солнца 12 августа (7:35 местного времени) и в то же самое время — в Анадыре на Чукотке на восходе Солнца 13 августа, где наибольшая фаза 0.62 наступит в 04:28 местного времени (19:28 12 августа мск).

«В нашей стране, к сожалению, полной фазы практически не будет видно, хотя формально она начнется именно на территории России, у северо-восточного берега Таймыра (берег Прончищева) около полуночи по местному времени. Затем тень Луны пойдет на север, пройдя менее чем в 100 километров от Северного полюса, а потом, через Гренландию и Исландию — в Испанию», — пояснил эксперт.

Однако частное затмение можно будет наблюдать в северных и северо-западных районах РФ на закате — если повезет с погодой. Наибольшая фаза частного затмения в Европейской части России составит около 0.85 и наступит 12 августа около 20:50–21:00 по московскому времени (в зависимости от пункта наблюдений), но видна она будет только там, где Солнце в это время не успеет зайти за горизонт — к северо-западу от линии Калининград — Санкт-Петербург — Архангельск. С другой стороны от этой линии, в частности, из Москвы, можно будет увидеть только самое начало затмения (около 20:00–20:05 по московскому времени, в зависимости от пункта наблюдения).

Карта видимости солнечного затмения 12 августа. Указано местное время. Изображение: ИКИ РАН

Затмение 12–13 августа — очередное в серии затмений, разделенных саросом — периодом, приблизительно равным 18 годам и 10.3 суток (или 11.3 суток в зависимости от числа високосных лет), следующее после затмения 1 августа 2008 года, когда полоса полной фазы прошла через территорию нашей страны — Западную Сибирь, в частности, город Новосибирск. (Сарос — период, через который почти повторяется взаимное положение Солнца и Луны относительно наблюдателя на Земле).

Следующее затмение этой серии произойдет 23 августа 2044 года, но из-за смещения полосы полной фазы к западу его будет видно уже на территории северо-восточной Канады. Интересно, что затмение 2044 года станет последним полным солнечным затмением в данной серии, следующее затмение этого сароса 3 сентября 2062 года будет частным, видимым с территории России.

Следующего полного затмения, видимого с территории нашей страны, придётся ждать до 30 (31 по местному времени) марта 2033 года. Оно будет видно на востоке Чукотского полуострова. Еще одно полное затмение в апреле 2043 года можно будет наблюдать на небольшом пространстве между Камчаткой и Чукоткой. Через цикл сароса после него, 20 апреля 2061 года, произойдет полное солнечное затмение, хорошо видимое на Европейской территории России.