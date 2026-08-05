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Стало известно, во сколько псковичи смогут увидеть солнечное затмение 12 августа

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Солнечное затмение смогут увидеть жители северных и северо-западных районов России — от Чукотки до Петербурга, Мурманска и далее до Калининграда, сообщили в Институте космических исследований (ИКИ) РАН. В Пскове наблюдать явление можно будет примерно в 20.54 12 августа. 

Карта видимости солнечного затмения 13 августа. Указано местное время. Изображение: ИКИ РАН

Как рассказал старший научный сотрудник сектора субмиллиметровой и инфракрасной астрономии отдела наблюдательной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии ИКИ РАН Олег Угольников, солнечное затмение замечательно тем, что оно начинается сразу и 12, и 13 августа, — в зависимости от того, с какой стороны от линии дат находится наблюдатель.

Оно начнется в 18:35 московского времени 12 августа, когда на поверхность Земли вступит полутень Луны. Начало частной фазы затмения можно будет наблюдать вблизи западного побережья Аляски на восходе Солнца 12 августа (7:35 местного времени) и в то же самое время — в Анадыре на Чукотке на восходе Солнца 13 августа, где наибольшая фаза 0.62 наступит в 04:28 местного времени (19:28 12 августа мск).

«В нашей стране, к сожалению, полной фазы практически не будет видно, хотя формально она начнется именно на территории России, у северо-восточного берега Таймыра (берег Прончищева) около полуночи по местному времени. Затем тень Луны пойдет на север, пройдя менее чем в 100 километров от Северного полюса, а потом, через Гренландию и Исландию — в Испанию», —  пояснил эксперт.

Однако частное затмение можно будет наблюдать в северных и северо-западных районах РФ на закате — если повезет с погодой. Наибольшая фаза частного затмения в Европейской части России составит около 0.85 и наступит 12 августа около 20:50–21:00 по московскому времени (в зависимости от пункта наблюдений), но видна она будет только там, где Солнце в это время не успеет зайти за горизонт — к северо-западу от линии Калининград — Санкт-Петербург — Архангельск. С другой стороны от этой линии, в частности, из Москвы, можно будет увидеть только самое начало затмения (около 20:00–20:05 по московскому времени, в зависимости от пункта наблюдения).

Карта видимости солнечного затмения 12 августа. Указано местное время. Изображение: ИКИ РАН

Затмение 12–13 августа — очередное в серии затмений, разделенных саросом — периодом, приблизительно равным 18 годам и 10.3 суток (или 11.3 суток в зависимости от числа високосных лет), следующее после затмения 1 августа 2008 года, когда полоса полной фазы прошла через территорию нашей страны — Западную Сибирь, в частности, город Новосибирск. (Сарос — период, через который почти повторяется взаимное положение Солнца и Луны относительно наблюдателя на Земле).

Следующее затмение этой серии произойдет 23 августа 2044 года, но из-за смещения полосы полной фазы к западу его будет видно уже на территории северо-восточной Канады. Интересно, что затмение 2044 года станет последним полным солнечным затмением в данной серии, следующее затмение этого сароса 3 сентября 2062 года будет частным, видимым с территории России.

Следующего полного затмения, видимого с территории нашей страны, придётся ждать до 30 (31 по местному времени) марта 2033 года. Оно будет видно на востоке Чукотского полуострова. Еще одно полное затмение в апреле 2043 года можно будет наблюдать на небольшом пространстве между Камчаткой и Чукоткой. Через цикл сароса после него, 20 апреля 2061 года, произойдет полное солнечное затмение, хорошо видимое на Европейской территории России.

«Для наблюдений солнечного затмения следует использовать специальные солнечные очки или фильтры, которые ослабляют его свет примерно в сто тысяч раз. Обычные солнцезащитные очки, закопченное стекло, рентгеновская пленка для наблюдений не подходят и могут повредить зрение. Старые дискеты и компакт-диски можно использовать только для кратковременных наблюдений и только невооруженным глазом, без какой-либо оптики», — предупредил Олег Угольников.
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