Общество

Фонд «Земляки» оказал помощь жителям нескольких районов региона

Фонд «Земляки» продолжает оказывать помощь жителям региона, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.



Жительнице Великолукского района решением районного совета фонда выделили средства на ремонт в доме. В Новосокольническом районе совет фонда решил помочь погорельцам из деревни Золотково. В Куньинском районе мужчине, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, сотрудники фонда помогли с восстановлением документов.



Одиноко проживающая пенсионерка из Пустошкинского района обратилась за помощью в фонд с просьбой оказать посильную помощь в обеспечении ее дровами. На общем собрании сотрудников фонда «Земляки» в Пустошкинском районе было принято решение о выделении средств.



Напомним, что фонд «Земляки» был создан в конце 2016 года по инициативе депутата Государственной Думы Александра Козловского, куда каждый месяц парламентарий перечисляет свою думскую зарплату. Представительства работают в каждом районе Псковской области, все сотрудники трудятся на общественных началах.



Обратиться с фонд можно несколькими способами: либо через представителя в районе, все координаты указаны на сайте фонда - http://zemlyaki60.ru.



Также можно оставить обращение на самом сайте в разделе – «Нужна помощь» или же в социальной сети ВКонтакте.