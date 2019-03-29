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Общество

Владимир Шуляковский представил два варианта будущего «колокола» для сквера Народовластия

29.03.2019 18:12|ПсковКомментариев: 1

Макет двух вариантов символического колокола, который впоследствии будет установлен в Пскове в сквере Народовластия на Запсковье, продемонстрировал председателю областного Собрания депутатов Александру Котову архитектор Владимир Шуляковский. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Один из «колоколов», по оценке самого автора проекта, получился более «тяжелым и читаемым», второй - изящным и динамичным. Выбрать лучший предстоит депутатам.

«Мы уже предварительно проговорили с депутатами о том, что средства на изготовление колокола соберем общими силами. Это будет личное добровольное участие, вклад в благоустройство городской территории», - отметил Александр Котов.

Стоимость изготовления декоративной конструкции пока уточняется - на следующей неделе председатель Собрания и автор проекта намерены встретиться с кузнецами, чтобы оговорить детали дальнейшей работы. По общему решению депутатов, символический колокол изготовят псковские мастера кузнечного дела.

По предложению Владимира Шуляковского, в основании малой архитектурной формы может появиться подсветка. «Здесь был бы уместен рассеянный свет - чтобы он слегка подсвечивал форму», - пояснил архитектор.

Напомним, наименование «Сквер Народовластия» 27 марта было присвоено парковой зоне в границах улиц Леона Поземского, Труда и Волкова решением Псковской городской Думой по предложению депутатов областного Собрания. Идея присвоить название безымянному скверу появилась в преддверии празднования 25-летия областного парламента. 10 лет назад на этом участке депутатами ранних созывов была заложена аллея, которая получила неофициально название Аллея Парламентаризма. Со временем некоторые деревья погибли, часть утратили декоративный вид. Чтобы поддержать традицию, заложенную предшественниками, депутаты приняли решение высадить новые деревья.

Добавим, что 25-летний юбилей областное Собрание отметит в апреле - первая сессия регионального парламента состоялась 8 апреля 1994 года, работы по благоустройству сквера пройдут в более позднее время, когда позволят погодные условия. Кроме того, в 2019 году на улице Леона Поземского и прилегающей территории начнется благоустройство в рамках реализации проекта туристического кластера.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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