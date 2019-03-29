Общество

Участники «Юнармии» получат дополнительные баллы к ЕГЭ

Участники отрядов военно-патриотического движения «Юнармия» получат дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения, сообщил начальник главного штаба движения Роман Романенко в интервью ТАСС. Он добавил, что договоренность об этом подписана с 20 учебными заведениями.

«Каждый вуз самостоятельно принимает такое решение, внося соответствующие изменения в положение о приеме абитуриентов»,— сказал глава движения. Он также отметил, что «Юнармия» продолжит работать над предоставлением преимуществ участникам движения, в том числе в военных вузах.

Как отмечает «Коммерсант», ранее стало известно, что отряды «Юнармии» могут появиться на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Соответствующее предложение было разослано руководству ОПК с целью «развития юнармейского движения», численность которого по планам военных к 2020 году должна составить около 1 млн человек.