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Депутат Пустошкинского собрания обжалует штраф за демонстрацию экстремистской символики

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Зампредседателя псковского «Яблока», депутат Пустошкинского окружного собрания Светлана Василькова обжалует штраф в размере 1 000 рублей, назначенный за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

Апелляционная жалоба Светланы Васильковой на постановление Опочецкого районного суда от 8 июня поступила в Псковский областной суд. Судебное заседание назначено на 20 июля в 10.30. 

Напомним, депутата признали виновной по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ. 

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Василькова Светлана Романовна

Василькова Светлана Романовна

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