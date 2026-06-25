Депутат Пустошкинского собрания обжалует штраф за демонстрацию экстремистской символики

Зампредседателя псковского «Яблока», депутат Пустошкинского окружного собрания Светлана Василькова обжалует штраф в размере 1 000 рублей, назначенный за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Апелляционная жалоба Светланы Васильковой на постановление Опочецкого районного суда от 8 июня поступила в Псковский областной суд. Судебное заседание назначено на 20 июля в 10.30.

Напомним, депутата признали виновной по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ.