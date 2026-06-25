Бывшего главу и экс-депутата областного Собрания признали почетными гражданами Псковского округа

В ходе 10-й сессии муниципального Собрания по итогам тайного голосования звание «Почетный гражданин Псковского муниципального округа» присвоены бывшему депутату Псковского областного Собрания Владимиру Яникову и бывшему главе Псковского района Владимиру Лавренову, сообщила глава Псковского округа Наталья Федорова в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Из 46 лет работы Владимир Николаевич Яников 23 года отдал сфере образования, прошел путь от учителя физики до начальника районного управления образования и профильного заместителя главы района. Тысячи жителей нашего округа знают Владимира Николаевича, как талантливого педагога, хозяйственного директора школы, мудрого наставника», - отметила Наталья Федорова.

19 лет Владимир Яников представлял интересны земляков в Псковском областном Собрании депутатов. Три года являлся председателем Псковского районного Собрания.

«Находясь на заслуженном отдыхе, Владимир Николаевич продолжает участвовать в общественной жизни района, активно взаимодействуя с районным Советом ветеранов», - уточнила глава муниципалитета.

«Владимир Николаевич Лавренов 35 лет жизни отдал здравоохранению. Прошел путь от фельдшера до главного врача, на различных должностях трудился в нескольких регионах страны, оказывая помощь людям», - продолжила Наталья Федорова.

Владимир Лавренов являлся депутатом Псковского районного Собрания, с 2013 по 2018 годы был главой Псковского района.

«Оба соискателя имеют муниципальные, региональные и государственные награды. Ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин Псковского муниципального округа» прошли всю положенную процедуру, получили положительную оценку. Уважаемые коллеги! От души поздравляю вас с присвоением высшей общественной награды нашего муниципалитета!» - добавила Наталья Федорова.

Торжественное награждение по традиции состоится в дни празднования 99-й годовщины образования Псковского муниципального округа.