Бывшего главу и экс-депутата областного Собрания признали почетными гражданами Псковского округа

В ходе 10-й сессии муниципального Собрания по итогам тайного голосования звание «Почетный гражданин Псковского муниципального округа» присвоены бывшему депутату Псковского областного Собрания Владимиру Яникову и бывшему главе Псковского района Владимиру Лавренову, сообщила глава Псковского округа Наталья Федорова в соцсети «ВКонтакте».
Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
19 лет Владимир Яников представлял интересны земляков в Псковском областном Собрании депутатов. Три года являлся председателем Псковского районного Собрания.
«Находясь на заслуженном отдыхе, Владимир Николаевич продолжает участвовать в общественной жизни района, активно взаимодействуя с районным Советом ветеранов», - уточнила глава муниципалитета.
«Владимир Николаевич Лавренов 35 лет жизни отдал здравоохранению. Прошел путь от фельдшера до главного врача, на различных должностях трудился в нескольких регионах страны, оказывая помощь людям», - продолжила Наталья Федорова.
Владимир Лавренов являлся депутатом Псковского районного Собрания, с 2013 по 2018 годы был главой Псковского района.
Торжественное награждение по традиции состоится в дни празднования 99-й годовщины образования Псковского муниципального округа.
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