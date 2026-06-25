«Дневной дозор»: Нужно ли менять тренд на массовое получение высшего образования?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как переломить тренд на массовое получение высшего образования?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

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После краха Советского союза в нашей стране рухнула и советская система высшего образования. В 90-е годы прошлого века по всей стране (Псковская область - не исключение) появилось очень много вузов, которые предоставляли не столько высшее образование, сколько диплом о его получении. В результате того, что еще с советских времен спрос на высшее образование был высок, многим казалось, что его наличие – это гарантия дальнейшей успешной профессиональной карьеры. В России стало нормой, что почти каждый выпускник школы получает высшее образование, что противоречит всем мировым стандартам. Ни в Америке, ни в Европе нет такого количества людей, которые получают диплом вуза. По данным разных источников, в мире процент людей, имеющих высшее образование, варьируется от 15 до 38%. В России же, судя по данным 2024 года, количество «образованных» людей равно 54%. По сути - эта цифра говорит о девальвации статуса высшего образования.

Сегодня у большинства граждан нашей страны есть диплом вуза, но качество знаний выпускников чаще всего не радует работодателей. По статистике, свыше 50% получивших высшее образование в дальнейшем не идут работать по специальности. Некоторые и вовсе подают документы в вузы, зная, что работать будут в совершенно другой сфере, лишь бы только поступить и получить диплом о высшем образовании.

К чему это привело? Помимо того, что наша система образования ежегодно выпускает огромное количество псевдоспециалистов с высшим образованием, с конца 90-х годов прошлого века и начала 2000-х годов века нынешнего мы потеряли огромное количество рабочих рук, тех людей, которые могли бы работать на производстве. Просто потому, что все хотели быть психологами, юристами и менеджерами. Как итог – невероятное количество организаций в сфере оказания юридических и финансовых услуг, а количество профессиональных технических училищ – кратно меньше, что негативно сказывается на экономике страны.

Эту негативную тенденцию надо ломать. Такого мнения придерживается и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он заявил, что массовое стремление выпускников школ поступать в вузы неактуально для российского рынка труда. По его оценке, в России стало слишком много людей с высшим образованием.

Фото: Минобрнауки России

«Сформированный десятилетиями спрос на высшее образование влечет туда практически любого выпускника школы. Это не есть хорошо, это не есть правильно. К чему мы спокойно относимся сегодня с ректорами университетов? К тому, что происходит разумная балансировка между средним профессиональным и высшим образованием. Нет необходимости в тотальном высшем образовании», — сказал Фальков.

При этом министр все же признал, что образование важно для личного развития человека.

Стоит ли сделать получение высшего образования крайне труднодостижимым? Нужно ли сократить количество платных мест в вузах по невостребованным на рынке труда направлениям? Не пора ли начать развивать средне-техническое специальное образование? Как переломить тренд на массовое получение высшего образования? Об этом и не только - в программе «Дневной дозор».

Первый ректор Псковского государственного университета Юрий Демьяненко видит проблему снижения качества высшего образования в стране. Тем не менее он в корне не согласен с позицией министра науки, и вот почему.

«Да, качество высшего образования нужно улучшать. Оно сейчас не соответствует сегодняшнему дню, но это не значит, что высшего образования много. Высшее образование, на мой взгляд, это не только профессиональные навыки, умения, знания, это еще и общекультурный ценз нации. В Японии, например, все, кто заканчивает среднюю школу, должны получить высшее образование. И что, от этого страна страдает? У нас было в советское время очень неплохо построена система приема в вузы. Во-первых, в среднюю школу после девятого класса шли далеко не все, но все, кто шли в девятый класс, имели право поступить в любой вуз страны. И ЕГЭ, который сегодня определяет, куда ты можешь пойти, а куда ты не можешь пойти после школы, это, мне кажется, бесчеловечно. Человек должен заканчивать школу, получать аттестат, сдавать экзамен в школе, а потом выбирать свой путь, идти в вуз. И вуз должен сам определить, достоин этот человек учиться в этом вузе или нет, на вступительных экзаменах. Может быть, я ретроград, может быть, я, так сказать, мыслю несовременно, но я хочу сказать, что высшее образование стране никогда не мешало. Чем больше людей будет с высшим образованием, тем выше будет общекультурный, общеобразовательный ценз страны. Разве это плохо?»

Директор Великолукского медицинского колледжа Александр Шулаев наблюдает снижение числа специалистов, имеющих конкретные профессиональные знания для решения сегодняшних актуальных вопросов. От чего, по его мнению, и сформировался запрос на развитие системы среднего профессионального образования в части подготовки специалистов среднего звена. Он предложил два механизма, благодаря которым можно увеличить число желающих поступать на те специальности, которые сегодня востребованы на рынке труда.

«Граждане нашего государства должны знать, что является востребованным для развития экономики, социальной сферы, каких-то особых направлений в жизни нашего общества. Например, искусственный интеллект. То есть граждане должны это знать, а государство должно целым рядом своих механизмов поддержать те направления, которые нужны. Например, сократить бюджетные места в высшем образовании, которые сопряжены с невостребованными направлениями жизни граждан и государства. Этот механизм надо использовать, но это всего лишь один инструментальный механизм. Надо говорить и о других, например, о системе профориентации, о поддержке тех или других видов образования, которые реализуются в деятельности разных образовательных организаций. Я, например, могу говорить о сфере среднего медицинского профессионального образования. Сегодня она заявлена как некая новая революция в системе медицинского образования. Тогда она должна быть поддержана не только внешними требованиями, но и внутренними экономическими системами поддержки. Например, оплата труда специалистов, которые будут обучать наших студентов. Следует как бы разбивать весь этот процесс на определенные инструментальные действия. Мы их знаем и с ними должны работать».

По мнению экс-председателя комитета по образованию Псковской области, бывшего директора Псковского политехнического колледжа Александра Седунова, на сегодняшний день важно не наличие высшего или среднего образования, а его качество. Не менее важен, на его взгляд, и мониторинг современных и востребованных специальностей на рынке труда.

«Не думайте, что одна из самых важных задач сегодня - это подготовка людей рабочих профессий. Какое бы образование он не имел - начальное, среднее, профессиональное, высшее - главное, чтобы этот человек был специалистом и профессионалом. Мне кажется, что именно на это сегодня должны быть сконцентрированы основные усилия образовательных организаций, будь то школа или учреждение дополнительного образования. Именно это, как мне кажется, сегодня чрезвычайно важная задача. Это первое. И второе: сегодня очень быстро меняются профессии, очень быстро меняются навыки в направлениях, различных отраслях. Конечно же, очень важно научиться учиться в течение всей жизни, обучаться новым навыкам, новым квалификациям, которые востребованы на рынке, востребованы в этой профессии, либо в какой-то другой. Вот такие две вещи. Сегодня важна возможность для поиска, нахождения дополнительных квалификаций, дополнительных навыков в новых и имеющихся профессиях».

Начальник управления научно-исследовательской деятельности ПсковГУ Василий Фролов солидарен с мнением министра науки Валерия Фалькова о том, что людей с высшим образованием на сегодняшний день в избытке. Да и качество сегодняшнего образования до того, что было в советские годы, явно не дотягивает.

«Я соглашусь с нашим министром. Действительно, рынок высшего образования у нас несколько перенасыщен. Все-таки у людей, которые получали высшее образование в семидесятые-восьмидесятые, действительно была основательная подготовка, которая базировалась не только на профессиональных компетенциях, но и на общекультурных, они хорошо разбирались и в истории, и в философии, и в географии. Сейчас качество выпускника, на мой взгляд, все-таки несколько упало. Я не буду говорить про всех выпускников и не про все вузы. Вероятно, следует сделать именно фокусировку и создание авторитета именно профессиональному образованию, потому что рабочие профессии нам сейчас необходимы».

По мнению директора холдинга NPN Игоря Савицкого, ломать судьбу человека, запрещая ему получать желаемое высшее образование, абсолютно неправильно. Он объяснил, почему не считает большое количество специалистов с высшим образованием причиной замедления экономики в стране.

«Что касается этих разговоров, что не хватает рабочих, всех загнать в колледжи, пускай работают, как рабочие, не надо получать высшее образование - это абсолютно неправильно. Если человек хотел стать филологом, а его сделали слесарем, я считаю, это неправильно, мы просто ломаем людей. Пускай люди получают образование, не надо ставить препонов. Не получится из него хорошего филолога или геолога - пойдет в рабочие. Что касается нехватки рабочих рук, у чиновников опять искаженное представление о заработной плате. Предприниматель не назначает заработную плату, заработную плату назначает рынок. Какая цена специальности на рынке - такую платит предприниматель. Если большой спрос на рабочие руки, то люди с высшим образованием быстренько перестроятся и пойдут на рабочие специальности, будут получать немалые деньги. Что касается опыта СССР, там тоже было такое противоречие: инженер получал после института сто двадцать рублей, а квалифицированный рабочий получал двести. И многие люди с высшем образованием уходили на рабочую специальность, и из них получались вполне хорошие рабочие, вполне хорошие специалисты. Мало того, образование - это что такое? Во-первых, человека учат читать техническую литературу, специальную литературу, расширяют его кругозор - это очень полезно, это никому не вредило. Когда мы запрещаем людям получать высшее образование, тем более административными методами, это просто оболванивание нации, населения, это неправильно. Пускай люди получают образование. Если у нас будет не тридцать процентов, как в Америке, а восемьдесят процентов людей с высшим образованием, экономике России и рабочему классу хуже не будет».

Для руководителя реготделения «Деловой России», председателя совета директоров, акционера ПАО «АВАР» Дмитрия Мельникова отсутствие или наличие «вышки» у человека не является определяющей его характеристикой в личностном и профессиональном плане. Он убежден в том, что тренд на получение высшего образования в нашей стране уже переломлен. Дмитрий Мельников рассказал, для чего в стране сокращается количество образовательных программ и наборов в вузы по ним.

«Безусловно, это делается ради корректировки рынка труда, чтобы люди не теряли годы жизни на те дисциплины, которые им никогда не понадобятся. Для технических специальностей высшее образование часто является уже дополнением при повышении квалификации после среднего технического. Также, например, в рамках работы на экономическом факультете я часто принимал экзамен у взрослых людей 40, 45 лет, которым фактически было необходимо получить уже магистратуру экономического профиля под грядущее назначение по их основному месту работы. То есть задача вузов в таких ситуациях - дать максимум полезных знаний, навыков в очень сжатые сроки, без воды. Потому что вряд ли эти люди пойдут преподавать или заниматься научной деятельностью со своего места работы, где они, видимо, вот-вот получат повышение. А если все-таки и начнут, то их жизненного и производственного опыта с лихвой хватит, чтобы перекрыть пробелы в академическом образовании. У нас, на мой взгляд, был определенный фетиш, связанный с высшим образованием, поэтому была большая жажда у моего поколения его получить».

В программе наши собеседники делились мнением о том, нужно ли переломить тренд на массовое получение высшего образования в нашей стране. Некоторые солидарны с мнением министра науки Валерия Фалькова о том, что людей с высшим образованием на сегодняшний день в избытке, а уровень его намного ниже, чем он был в советские годы, что его значительно обесценивает. Однако большая часть комментаторов не разделяет такую точку зрения. Одни считают, что тренд на получение высшего образование уже пошел на спад. Подавляющее большинство наших собеседников все же говорит, что даже при наличии вопросов к знаниям выпускников вузов и переизбытке каких-либо специальностей на рынке труда ограничивать людей в выборе своего дальнейшего образования или специальности не стоит.

Александра Братчикова